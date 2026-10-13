¿Quién es el árbitro de Boca vs. Vasco Da Gama por la Copa Sudamericana 2026?

Por muchas circunstancias que envuelven a la serie, el duelo Boca vs. Vasco Da Gama apunta a ser uno de los cruces más calientes de la temporada en el plano internacional. Por esa razón, CONMEBOL analizó los candidatos y designó a uno de sus hombres fuertes para tener rienda corta en la ida de semifinales de esta Copa Sudamericana 2026.

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En el primer enfrentamiento de la llave entre el ‘Xeneize’ y el ‘Gigante Da Colina’, el árbitro que conducirá el partido será Piero Maza, uno de los más fiables que tiene la confederación. Es un réferi chileno de 41 años de edad, nacido en octubre de 1984 y que lleva largo tiempo dirigiendo encuentros de alta trascendencia en competencias internacionales.

La curiosidad de su designación reside en que será el tercer juego consecutivo que dirigirá a Boca como local en este torneo. Ya estuvo a cargo de los encuentros ante Recoleta y Sao Paulo en fases eliminatorias anteriores de esta misma edición de la Copa Sudamericana 2026. El ‘Xeneize’ lo mirará de reojo pero sabe a lo que se enfrenta.

Maza discutiendo con el DT de Boca en esta Copa [Foto: Getty]

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Piero Maza, encargado de Boca vs. Vasco Da Gama, es árbitro internacional FIFA desde 2018 y desde entonces ha estado al frente de grandes desafíos que le han construido un nombre. En su trayectoria incluye encuentros de Copa América, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana, Eliminatorias FIFA y Finalíssima, entre otros.

El equipo arbitral completo para Boca vs. Vasco Da Gama:

Este es el cuerpo arbitral designado por la CONMEBOL para dirigir el partido de ida de semifinales de la Copa Sudamericana 2026 entre argentinos y brasileños:

Árbitro: Piero Maza (Chile).

Piero Maza (Chile). Asistente 1: José Retamal (Chile).

José Retamal (Chile). Asistente 2: Carlos Poblete (Chile).

Carlos Poblete (Chile). Cuarto árbitro: Mathías Riquelme (Chile).

Mathías Riquelme (Chile). VAR: José Cabero (Chile).

José Cabero (Chile). AVAR 1: Juan Serrano (Chile).

Juan Serrano (Chile). AVAR 2: Juan Sepúlveda (Chile).