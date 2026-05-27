El gigante argentino se encuentra ante un contexto difícil pensando en seguir con vida en el prestigioso certamen.

Mientras que otros titanes han caído en el camino, Boca Juniors intentará seguir en carrera y consolidarse como uno de los favoritos a conquistar la Copa Libertadores 2026. El elenco argentino, de irregular paso por la fase de grupos de esta edición, recibirá este jueves a U Católica de Chile, en un duelo determinante para ambos por la clasificación.

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Para un histórico como el cuadro azul y oro, no jugar octavos de final sería una catástrofe, tratándose del segundo máximo ganador de la Copa Libertadores. Tras haber sido subcampeón en 2023, luego no participó en 2024 y fue eliminado en playoffs en 2025. En este 2026, el conjunto que conduce Claudio Úbeda está urgido de un resultado favorable para mantener viva la ilusión.

Qué pasa si Boca pierde ante U Católica por la Copa Libertadores 2026:

En caso de una derrota del ‘Xeneize’ en La Bombonera, Boca quedará eliminado de la competencia continental en su primera ronda disputada en esta edición. Si cae ante los chilenos, U Católica quedaría líder con 13 puntos, Cruzeiro segundo con 8 puntos (o más si vence a Barcelona), y los argentinos con 7 puntos.

Boca, ante una noche de Copa trascendental [Foto: Getty]

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Qué pasa si Boca empata ante U Católica por la Copa Libertadores 2026:

De cosechar una igualdad en casa este jueves, Boca también quedará eliminado del torneo internacional de CONMEBOL en esta fase de grupos. Así, igualaría la línea del segundo Cruzeiro, pero por el criterio de desempate olímpico (duelo directo), quedaría detrás de los brasileños, sin importar cómo les vaya ante Barcelona.

Qué pasa si Boca gana ante U Católica por la Copa Libertadores 2026:

Si el equipo de Claudio Úbeda logra un triunfo en casa, Boca clasificará a octavos de final del certamen, y dependerá de Cruzeiro para saber si acaba primero o segundo. Con una victoria, alcanzaría la línea de U Católica, pero los pasaría por el desempate olímpico (le habrían ganado ambos juegos). Si los brasileños ganan, el ‘Xeneize’ será segundo; si no, primero.

El escenario global de Boca vs. U Católica por la Copa Libertadores 2026:

Los dos principios generales a tener en cuenta para el duelo de este jueves en Buenos Aires son los siguientes:

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Si Boca pierde o empata ante U Católica, quedará eliminado del torneo.

del torneo. Si Boca le gana a U Católica, clasificará y así eliminará a los chilenos.

Por otra parte, vale recordar la suerte según la posición en la que finalice el equipo dentro del Grupo D:

Si Boca finaliza primero, clasifica a octavos y jugará la vuelta de local .

. Si Boca finaliza segundo, clasifica a octavos y jugará la vuelta de visitante .

. Si Boca finaliza tercero, queda eliminado pero baja a la Copa Sudamericana.

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Las posiciones del Grupo D de Boca y U Católica en la Copa Libertadores 2026: