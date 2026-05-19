Ya es un escenario conocido que Toluca tiene una de las mejores áreas de reclutamiento del futbol mexicano. Fichajes ‘fuera del radar’ como Franco Romero, Nico Castro, Fede Pereira o Helinho son algunas pruebas de ello. Incluso, la captación del cuadro escarlata ha llego a ser motivo de elogio de parte de directivos de otros clubes de la Liga MX.

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De cara al siguiente semestre, los ‘Diablos Rojos’ tendrán que superar un escollo que se presenta inminente: Marcel Ruiz tendrá que operarse y tener una recuperación extensa. Es cierto que en estas semanas el volante ha decidido esperar y “jugar lesionado”; sin embargo, eso no anula la intervención quirúrgica sino que solamente la ha postergado.

Ante tal inconveniente próximo, en la institución se han adelantado a los obstáculos que conllevará la baja del mediocampista. En este sentido, ya han encontrado un posible nombre para reemplazarlo: Emiliano Clavijo. Si bien es uno dentro de una lista muy reducida de objetivos, es el único que ha salido a la luz, y así ha sido en las últimas horas.

Emiliano Clavijo, la joya de Ecuador que sigue Toluca [Foto: UC]

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Quién es Emiliano Clavijo, el nuevo nombre en la carpeta del Toluca:

Emiliano Clavijo es un mediocampista ecuatoriano de 25 años de edad (categoría 2000), que puede desempeñarse tanto como pivote como de volante interno. El despliegue físico, la entrega absoluta, la presión alta e intensa, el equilibrio, el buen pase corto y la llegada al área rival son algunas de sus virtudes como futbolista.

Actualmente, el futbolista polifuncional representa a U Católica de Ecuador, equipo en el cual ya posee un extenso recorrido. Allí incursionó en sus fuerzas básicas, hasta debutar profesionalmente en 2017. Tras tener pocos minutos, salió cedido a América de Quito, donde explotó, y luego regreso a la U donde se consolidó como titular y fue campeón.

A lo largo de su carrera, Emiliano Clavijo suma 202 partidos jugados, con un saldo total de 13 goles y 8 asistencias, participando directamente en 21 tantos. 153 encuentros los disputó en Universidad Católica y los 49 restantes en su exitoso préstamo en América de Quito. El año pasado consiguió su primer título al conquistar la Copa Ecuador con su club.

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Por estos días, el joven mediocentro se ha posicionado como uno de los referentes de su equipo pese a su corta edad, llegando incluso a portar el gafete de capitán. Su liderazgo silencioso y positivo dentro y fuera del campo lo han convertido en una figura importante dentro de U Católica, que ha sabido rechazar muchas ofertas con tal de sostenerlo en la plantilla.

Toluca preguntó condiciones por Emiliano Clavijo a U Católica:

Mr Offsider, la fuente más confiable del medio deportivo de Ecuador, destapó la información y aseguró que desde el ‘Infierno’ realizaron un sondeo formal a sus pares del cuadro celeste. El reporte señala que Toluca le habría mencionado a la directiva del club sudamericano que estarían dispuestos a realizar una oferta después de la Copa del Mundo.

Hay una situación no menor aquí y de la cual Toluca ya es consciente: en este momento se está recuperando de una lesión en el hombro, por lo cual se encuentra inactivo. Emiliano Clavijo sufrió una luxación en el hombro recientemente y estará por lo menos mes y medio inactivo. No obstante, la fuente afirma que el equipo escarlata igualmente habría dado luz verde y no lo desprecia como objetivo, sino todo lo contrario. ¿Será el sustituto ideal para Marcel en su ausencia?

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Ficha técnica de Emiliano Clavijo, nuevo objetivo de Toluca: