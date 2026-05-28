El 'Millonario' es el gigante que falta en esta edición del torneo continental. El motivo por el que no es parte.

La Copa Libertadores es la competencia internacional más prestigiosa del continente, un equivalente en Sudamérica a lo que en Europa es la Champions League. Solo los mejores equipos de cada temporada logran obtener pasaje a este torneo, pero eso no implica que todos los clubes grandes puedan formar parte de ella.

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En este nuevo caño, el gran ausente de la edición 2026 es River Plate. La institución más laureada de Argentina no participa en esta Copa Libertadores y es noticia para todos los futboleros. El ‘Millonario’ sabe lo que es conquistar este certamen, ya que lo hizo varias veces y algunas muy recientes, pero no le alcanzó para estar.

No es común lo que le sucedió el cuadro rojiblanco, ya que no integra esta temporada el torneo por no haber podido acceder por ninguna de las vías posibles. El formato de la Liga Argentina ofrecía seis canales distintos para clasificar a la Copa Libertadores 2026, pero River Plate no pudo sacar provecho de ninguna de ellas.

La frustración de River por no jugar Copa Libertadores [Foto: Getty]

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Para poder meterse en la Copa Libertadores 2026, el ‘Millonario’ debía ganar alguno de los tres torneos locales o terminar entre los tres primeros del año en la tabla general. Sin embargo, fracasó en todas y cada una de las posibilidades, no obtuvo trofeos y tampoco finalizó primero, segundo ni tercero. Así, se quedó con las manos vacías.

La falta de River Plate en esta temporada de la competición se hace aún más notoria pues su archirrival, Boca Juniors, sí la está jugando. En el caso del ‘Xeneize’, pudo sacar boleto gracias a haber logrado una buena posición en la tabla general. Si bien no pudo ganar ningún campeonato local, una buena campaña anual fue suficiente.

Contrariamente a Boca Juniors que juega Copa Libertadores (busca su boleto a octavos de final), River está disputando la Copa Sudamericana. Esa competición es el torneo de segundo orden del continente, algo así como la Europa League. Mientras el ‘Xeneize’ tiene el sueño de ganar su copa, el ‘Millonario’ está obligado a ganar la suya, por su jerarquía respecto a otros clubes participantes.