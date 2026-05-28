Descubre en qué canales y plataformas seguir la transmisión del duelo clave entre argentinos y chilenos.

La Bombonera será la anfitriona de un choque trascendental en esta Copa Libertadores 2026, donde habrá ni más ni menos que un boleto a los octavos de final en juego. Boca Juniors, equipo dueño de casa, buscará conseguir un resultado que le permita clasificarse, con U Católica del lado de enfrente también intentando avanzar de fase.

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Este espectacular cruce entre argentinos y chilenos tendrá como condimento principal que los dos rivales aún no están calificados a los octavos de final de esta Copa Libertadores 2026. El ‘Xeneize’ y los ‘Cruzados’ definirán cómo finalizará el Grupo D y si siguen en carrera o no. Uno quedará afuera, el otro pasará de ronda.

En este duelo decisivo de Copa Libertadores, Boca está obligado a ganar si quiere sacar pasaje a la próxima instancia de la competencia. No le sirve otro resultado si quiere mantenerse vivo. Por su parte, U Católica pasa empatando o ganando esta noche en Buenos Aires, por lo que está menos ajustado, pero no debe confiarse ante el escenario.

Boca y U Católica definen el clasificado a octavos [Foto: Getty]

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Cuándo y a qué hora juegan Boca vs. U Católica por la Copa Libertadores 2026:

El partido Boca Juniors vs. Universidad Católica se disputará HOY jueves 28 de mayo, en el Estadio Alberto J Armando, por la sexta jornada del Grupo de la CONMEBOL Libertadores 2026. El último encuentro de ambos equipos en esta ronda está programado para dar comienzo a partir de las 18.30 hora CDMX (21.30 hora local de Argentina).

Dónde ver EN VIVO Boca vs. U Católica por TV en México:

El partido Boca Juniors vs. Universidad Católica se podrá sintonizar por televisión en todo el territorio mexicano, en forma exclusiva, a través de la pantalla de ESPN 2. La señal paga de cable será la única que pasará el juego en directo y en simultáneo, ya que el compromiso no se podrá observar por TV abierta.

Dónde ver EN VIVO Boca vs. U Católica por Internet en México:

El partido Boca Juniors vs. Universidad Católica contará con la transmisión online, vía streaming, de la plataforma Disney+ Premium. Este portal de paga pasará el encuentro no solo en suelo mexicano sino en todo Latinoamérica, si estás suscripto al servicio.