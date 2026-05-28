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Dónde ver EN VIVO Boca Juniors vs. U Católica: TV y streaming online por la Copa Libertadores 2026

Descubre en qué canales y plataformas seguir la transmisión del duelo clave entre argentinos y chilenos.

Boca y una vida más para seguir en la Copa.
© Getty ImagesBoca y una vida más para seguir en la Copa.

La Bombonera será la anfitriona de un choque trascendental en esta Copa Libertadores 2026, donde habrá ni más ni menos que un boleto a los octavos de final en juego. Boca Juniors, equipo dueño de casa, buscará conseguir un resultado que le permita clasificarse, con U Católica del lado de enfrente también intentando avanzar de fase.

Este espectacular cruce entre argentinos y chilenos tendrá como condimento principal que los dos rivales aún no están calificados a los octavos de final de esta Copa Libertadores 2026. El ‘Xeneize’ y los ‘Cruzados’ definirán cómo finalizará el Grupo D y si siguen en carrera o no. Uno quedará afuera, el otro pasará de ronda.

En este duelo decisivo de Copa Libertadores, Boca está obligado a ganar si quiere sacar pasaje a la próxima instancia de la competencia. No le sirve otro resultado si quiere mantenerse vivo. Por su parte, U Católica pasa empatando o ganando esta noche en Buenos Aires, por lo que está menos ajustado, pero no debe confiarse ante el escenario.

Boca y U Católica definen el clasificado a octavos [Foto: Getty]

Boca y U Católica definen el clasificado a octavos [Foto: Getty]

Cuándo y a qué hora juegan Boca vs. U Católica por la Copa Libertadores 2026:

El partido Boca Juniors vs. Universidad Católica se disputará HOY jueves 28 de mayo, en el Estadio Alberto J Armando, por la sexta jornada del Grupo de la CONMEBOL Libertadores 2026. El último encuentro de ambos equipos en esta ronda está programado para dar comienzo a partir de las 18.30 hora CDMX (21.30 hora local de Argentina).

Dónde ver EN VIVO Boca vs. U Católica por TV en México:

El partido Boca Juniors vs. Universidad Católica se podrá sintonizar por televisión en todo el territorio mexicano, en forma exclusiva, a través de la pantalla de ESPN 2. La señal paga de cable será la única que pasará el juego en directo y en simultáneo, ya que el compromiso no se podrá observar por TV abierta.

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Dónde ver EN VIVO Boca vs. U Católica por Internet en México:

El partido Boca Juniors vs. Universidad Católica contará con la transmisión online, vía streaming, de la plataforma Disney+ Premium. Este portal de paga pasará el encuentro no solo en suelo mexicano sino en todo Latinoamérica, si estás suscripto al servicio.

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Martín Zajic
Martín Zajic
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