Barcelona platicó con Ajax y RB Leipzig primero, pero no llegó a un acuerdo y es por eso que aparecieron nuevas alternativas.

Sería un partidazo y una gran vidriera para el futbol mexicano. En las últimas horas Cruz Azul surgió como opción para jugar frente a Barcelona por el Trofeo Joan Gamper en el Camp Nou antes del inicio de la temporada.

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El Trofeo Joan Gamper es el último partido que suele disputar el Barcelona antes de que comience cada temporada. Es un encuentro que utiliza para que su afición vea por primera vez al equipo y a los nuevos fichajes de cara a la campaña que se avecina y Cruz Azul está dentro de las 4 opciones que maneja el club.

De acuerdo a lo revelado por el Diario SPORT de Barcelona, el conjunto culé había platicado con Ajax para disputar este partido y luego con RB Leipzig, pero ambos clubes tuvieron que negarse porque el Trofeo Joan Gamper no encajaba con los plazos de sus pretemporadas.

Las otras opciones aparte de Cruz Azul

Por esta razón es que el Barcelona comenzó a explorar otras alternativas y allí es donde aparece el Cruz Azul como opción. Roma, Borussia Dortmund y Nápoli son los otros tres clubes posibles para disputar el Trofeo Joan Gamper según lo informado por el periodista Carlos Monfort.

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El plantel del Barcelona en el último Trofeo Joan Gamper (Getty Images)

“La elección del rival dependerá tanto de cuestiones deportivas como logísticas, ya que el club quiere garantizar un partido atractivo para los aficionados y que encaje en la planificación de la pretemporada del primer equipo”, mencionó el reportero en su información.

De esta manera, queda esperar a los próximos días para ver si finalmente Cruz Azul contará con la posibilidad de jugar frente al Barcelona. En la última edición el conjunto culé goleó al Como de Italia por 5-0 el 10 de agosto de 2025, aunque dicho partido se jugó en el Estadio Johan Cruyff por las remodelaciones en el Camp Nou.

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En síntesis