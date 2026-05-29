Santos Laguna respetará el acuerdo con Pumas ya que el préstamo finaliza en diciembre de este año.

Luego de la final de la Liga MX se abrió una incógnita acerca del futuro de Jordan Carrillo en Pumas. El futbolista fue uno de los jugadores más destacados del equipo de Efraín Juárez y otros clubes ya empezaron a posar sus ojos en el centrocampista.

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Sin embargo, según Axel Ramírez, periodista de Modo Guerrero, Santos Laguna va a respetar el acuerdo con Pumas ya que el préstamo finaliza recién en diciembre y no va a buscar venderlo ahora. Además, Jordan Carrillo le envió un guiño a Pumas.

El futbolista mexicano realizó su primera publicación en redes sociales después de la final perdida con Cruz Azul. “Competiré hasta que me muera, pelearé por esto hasta que me muera“, escribió Jordan Carrillo mencionando a Pumas al final del texto.

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Esto implicaría que Jordan Carrillo tiene en mente continuar en Pumas y no piensa en otra cosa. De esta manera, Efraín Juárez podrá contar con uno de sus mejores jugadores para lo que será el Apertura 2026, torneo en el que se buscará cortar definitivamente la sequía de títulos.

La temporada de Jordan Carrillo

La incertidumbre el futuro de Jordan Carrillo recién llegará en diciembre, una vez que finalice el préstamo con Pumas. El mexicano de 24 años convirtió 6 goles y dio 3 asistencias en 24 partidos disputados con los Felinos hasta el momento e intentará salir campeón en el próximo torneo.

En síntesis

Jordan Carrillo le envió un guiño a Pumas en su última publicación en redes sociales.

El préstamo del futbolista con el club auriazul finaliza hasta el mes de diciembre.

El club Santos Laguna respetará el acuerdo actual y no buscará vender al jugador ahora.