La reacción de la plantilla de Cruz Azul al despido de Nicolás Larcamón

La salida de Nicolás Larcamón de Cruz Azul generó un ruido importante en la Liga MX. La realidad es que existe quienes sostienen que fue apresurada la decisión de terminar el vínculo con el argentino, pero por otro lado se sostiene que su destitución estuvo directamente relacionada a una mala relación con el vestuario, algo que el propio entrenador desmintió.

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Fue Larcamón, en conversación con TUDN, quien reveló que es mentira todo aquello que se afirma en relación a que el vestuario de La Máquina estaba roto. De hecho, el argentino confirmó que los referentes intentaron convencer a la directiva de dar marcha atrás con la decisión de destituirlo, aunque fue en vano.

Larcamón fue respaldado por la plantilla de Cruz Azul

“No, ni de cerca, de hecho yo siento que en el futbol todo se sabe y tengo, por suerte, la tranquilidad de que hasta incluso lo que fue la despedida… Muy sentida. Muy sentida con la totalidad del plantel, la realidad es que la relación venía siendo muy buena. Obviamente, todos con la incomodidad de estos últimas semanas, en donde los resultados no se nos daban, pero nunca hubo una distancia”, le comentó Larcamón a TUDN.

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Y a su vez, agregó: “De hecho, vuelvo a decir, si hacemos un análisis un poco más profundo de la expresión del equipo de estos últimos tres partidos, para hacer un corte, el equipo corrió, jugó, intentó revertirlo y no fue un equipo apático. Si, no fuimos contundentes claramente, tuvimos partidos de 30 y pico de remates al arco, encuentros donde los rivales con muy poco nos lastimaron. Pero, con la tranquilidad y con la certeza de que nos respaldó hasta el último minuto y que, lastimosamente, hasta incluso nos manifestaron hoy que ellos hablaron con la directiva para que reviertan la decisión“.

Se trata de un nuevo rumor instalado en el mundo del futbol. Lo que está claro es Cruz Azul emprenderá un nuevo camino sin Larcamón y con la necesidad de encontrar resultados positivos pronto para dejar atrás un crisis en la que La Máquina terminó inmerso por decisiones propias.

En síntesis

Nicolás Larcamón desmintió una mala relación con el vestuario tras su salida de Cruz Azul .

desmintió una mala relación con el vestuario tras su salida de . Los referentes del plantel intentaron convencer a la directiva de no destituir al entrenador argentino.

intentaron convencer a la directiva de no destituir al entrenador argentino. El equipo registró partidos con más de 30 remates al arco sin lograr contundencia goleadora.