Quién es José Miguel Bejos, el empresario que compró Atlas a manos de Grupo Orlegi

Grupo Orlegi confirmó este jueves que Atlas dejará de formar parte de este conglomerado y que fue comprado por el Grupo PRODI (Grupo Promotor de Desarrollo e Infraestructura), aunque la operación aún se encuentra sujeta a la autorización de la Comisión Nacional Antimonopolio.

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Grupo Orlegi estaba negociando con distintas empresas en los últimos meses debido a la obligación de vender a Atlas para cortar con la multipropiedad. Finalmente Grupo PRODI, liderado por José Miguel Bejos, fue el conglomerado que se quedó con la institución de la Liga MX.

¿Quién es José Miguel Bejos?

Nacido en el Estado de México, José Miguel Bejos estudió en la Universidad Anáhuac, donde obtuvo la Licenciatura en Economía. Este hombre se transformó en un empresario diversificado, con fuerte presencia en sectores como la construcción, la infraestructura y la publicidad.

José Miguel Bejos es el Director del Grupo PRODI, empresa que adquirió Atlas. A su vez ejerce como presidente de Mota-Engil México, una empresa que ha participado en obras públicas de gran calibre en México como tramos del Tren Maya, la construcción del Parque Aztlán en la Ciudad de México y mega-contratos de infraestructura y energía con Pemex.

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José Miguel Bejos (medio) recibiendo el título con los Pericos de Puebla (Imago7)

Por otra parte, el empresario es socio fundador y presidente de IMU (Imágenes y Muebles Urbanos), líder en el sector de publicidad exterior a nivel nacional. José Miguel Bejos también cuenta con participación en el Grupo Mexicano de Aeronáutica (que abarca firmas como Bell Helicopter México).

Su relación con el deporte

Esta no es la primera vez que José Miguel Bejos se involucrará en el deporte. El empresario es dueño de Pericos de Puebla (béisbol) desde 2018, donde fue campeón en 2023. Asimismo es aficionado del golf, e incluso actualmente funge como comisionado de la Gira de Golf Profesional Mexicana (GGPM).

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Grupo Orlegi seguirá al mando de Atlas hasta el próximo 30 de junio. A partir del 1 de julio, dicha responsabilidad será asumida de manera exclusiva por Grupo PRODI. Se espera que el club rojinegro tenga un nuevo período de éxito con José Miguel Bejos y eso se verá a futuro.

En síntesis