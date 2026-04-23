Las últimas horas de Cruz Azul se vieron sacudidas por el despido de Nicolás Larcamón. El entrenador argentino fue cesado de su cargo por malos resultados al frente de La Máquina y la incertidumbre por el futuro se adueñó de la escena. En ese sentido, tras haber recibido un ofrecimiento concreto, la directiva, con Víctor Velázquez a la cabeza, ya tomó una decisión.

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De manera contundente, el Director Deportivo de Cruz Azul, desestimó la llegada de Robert Dante Siboldi, ya que el uruguayo no entra en los planes del proyecto que busca la dirigencia para un nuevo volver a empezar. En ese sentido, el exentrenador de Tigres UANL no llegará a uno de los banquillos más importantes.

Siboldi ya tuvo un paso previo por Cruz Azul. En el año 2020, el uruguayo llevó al equipo hasta las semifinales de la Liguilla, pero fue eliminado por Pumas UNAM de manera dolorosa. A partir de allí, la confianza en Robert Dante se perdió y un segundo capítulo no es visto con buenos ojos para continuar con el récord de 44 partidos que le dejó un saldo de 24 victorias, siete empates y 13 derrotas.

¿Quién gusta entonces? Los elegidos son Antonio Mohamed y Matías Almeyda. El Turco está brillando al frente de Toluca y, aunque no habría desestimado del todo su arribo, pero lo cierto es que parece una operación muy difícil de concretarse. El Pelado viene de ser despedido en Sevilla de España y su trayectoria ganadora en Chivas lo convierte en un gran atractivo para hacerse cargo de Cruz Azul.

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Matías Almeyda es uno de los apuntados a llegar a Cruz Azul. (GETTY IMAGES)

¿Quién dirigirá a Cruz Azul momentáneamente?

Tras notificarle al argentino que no continuaría como técnico de La Máquina, las autoridades confirmaron a Joel Huiqui y Sergio Pinto como nuevos entrenadores del plantel profesional. Se trata de personas de confianza y que conocen el club a la perfección, ya que venían trabajando en su estructura: estaban a cargo de la Sub-21 y la Sub-19 respectivamente.

En síntesis

Nicolás Larcamón fue despedido de su cargo como entrenador de Cruz Azul por malos resultados.

fue despedido de su cargo como entrenador de por malos resultados. Víctor Velázquez descartó el regreso de Robert Dante Siboldi tras su etapa previa en 2020.

descartó el regreso de tras su etapa previa en 2020. Joel Huiqui y Sergio Pinto asumieron como directores técnicos interinos del primer equipo profesional.