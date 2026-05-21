Está todo preparado para una celebración extraordinaria que será la final de la Liguilla del Clausura 2026. Con dos espectáculos que sin dudas serán atractivos para todos los asistentes y televidentes, se viene una de las series más esperadas de los últimos tiempos. Pumas UNAM y Cruz Azul serán los protagonistas del megaevento del año que acabará en coronación.

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Esta llave no será memorable únicamente porque los fanáticos auriazules y celestes la vivirán como si fuera la última, sino que en lo concreto podrá ser recordada por todos. Esta definición de la Liga MX será grabada para una película oficial, con muchas cámaras y equipos que enfocarán distintos momentos del partido de ida y el de vuelta.

Salga como salga la gran final de este Clausura 2026, saldrá a la luz un largometraje conocido como “Puma desde la cuna”, producido por el cuadro universitario. La institución auriazul está creando un contenido muy especial sobre toda su campaña en este torneo, con la definición inclusive, sin importar si sale campeón o no de esta Liguilla.

El poster oficial de la película “Puma desde la cuna”

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Esta flamante película se enfoca en mostrar la identidad del Club Universidad Nacional desde adentro, alejándose del típico relato deportivo centrado solo en partidos o resultados. La película recorre el día a día institucional, poniendo el foco en cómo se construye la’ cultura puma’ desde las categorías inferiores hasta el primer equipo. A través del acceso a entrenamientos, vestidores y juegos oficiales, se busca retratar la reconstrucción del club a todos los niveles.

Además del primer equipo, el documental también muestra al cuadro femenino y a los combinados de fuerzas básicas. La idea es que se vea cómo todos forman parte del mismo proceso, desde los que recién empiezan hasta los que ya están en el plantel principal. Así se entiende mejor cómo es la vida rutinaria del club, cómo entrenan, cómo se preparan y cómo van creciendo dentro de la misma estructura. Con esto, también, lograr invitar a nuevos fanáticos futboleros a sumarse a la familia de los Pumas de la UNAM.

La producción audiovisual está programada para tener su estreno el próximo 28 de mayo, apenas cuatro días después de la revancha de la final de la Liga MX, que se jugará en CU. La película que cuenta todo sobre los ‘Felinos’ se podrá ver en todas las salas de Cinépolis en México, más de cien en todo el país. Tendrá una duración aproximada de una hora y media. ¿Será con una alegría o con angustia por la final del Clausura 2026 ante Cruz Azul?