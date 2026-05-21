El DT de México le abrió las puertas a los jugadores que aún están disputando la Liguilla. El testimonio del 'Vasco'.

Mientras se disputaba la final de la Liguilla, Javier Aguirre brindó una rueda de prensa reveladora ante los medios, donde adelantó detalles inéditos de la preparación mundialista. De lo más destacado de la conferencia, el estratega lanzó una confesión inesperada sobre la lista del Mundial 2026 que da que hablar entre fanáticos y analistas.

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El entrenador del ‘Tri’ siempre fue fiel a sus principios, y hasta no tener todo el panorama claro no toma las decisiones. En este camino rumbo a la Copa del Mundo, no sale de su lugar tampoco: confirmó que la final de la Liga MX podría cambiar la nómina de 26. Si bien ya tiene en mente el borrador definitivo, estos dos partidos le moverían el avispero al DT.

Cuando muchos se apresuraron en dar por cerrada la convocatoria del ‘Vasco’, el conductor de México aseguró que la serie entre Pumas y Cruz Azul podría dar vuelta las cosas tal como están. Si bien tiene en la concentración mundialista a un grupo de jugadores del medio local, eso no significa que otros que siguen jugando el torneo doméstico ya están descartados.

La concentración mundialista no es definitiva, según Aguirre [Foto: Getty]

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Ante la consulta de un periodista sobre si alguno de los futbolistas de Pumas o Cruz Azul de la final podrían meterse en la nómina del Mundial, Javier Aguirre fue concluyente en torno a ello. “Sí, sí wey, qué entendiste hijo, sí; tú da los nombres que quieras, pero la lista está abierta para todos”, sentenció el entrenador de la Selección Mexicana en la conferencia de prensa express de este jueves por la noche.

En este sentido, el ‘Vasco’ prefirió explicar su manera de trabajar, dadas las repreguntas de los corresponsables respecto a la convocatoria definitiva. “Está claro que este formato de nuestra Liga MX al tener Liguilla tenemos que traer jugadores que ya no tienen actividad, y otros que siguen y están en buena forma. Estamos muy pendientes de la Liguilla, mi cuerpo técnico y yo, hemos visto todos los partidos, mis colaboradores han acudido a los estadios, tengo informes”, sostuvo el estratega de la escuadra nacional de México, que observó por TV la ida de la final del Clausura 2026.

“Hay que tomar buenas decisiones por el bien de México, aquí no hay nadie que esté seguro de momento y en ese sentido me gusta que levanten la mano. Hace tiempo no veía esa ilusión de estar en la Selección, dejó de ser una carga para ser un orgullo estar aquí”, concluyó Javier Aguirre sobre el Cruz Azul vs. Pumas. El timonel de la Selección Mexicana dejó claro que algunos no solo se jugarán el título de campeón, sino también, un lugar en el Mundial. ¿Lo conseguirán?

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Los potenciales adicionales de Pumas y Cruz Azul a la lista de México:

Si bien no mencionó a quiénes ha estado observando, la realidad apunta que Charly Rodríguez y Jordan Carrillo son los que están en duda para meterse en la Copa del Mundo. El volante de ‘La Máquina’ y el mediocentro ofensivo de los ‘Felinos’ hoy están afuera, pero de tener una buena final en el global, podrían ser los que faltan para llegar a 26. El resto de los finalistas mexicanos no entrarían en la carrera.