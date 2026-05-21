El cuadro auriazul disputará la revancha con una perspectiva muy clara en torno a sus posibilidades. ¿Qué le conviene?

En un encuentro friccionado por demás, Pumas UNAM logró un resultado que le cierra bastante en la ida de la gran final de la Liguilla: igualó 0-0 con Cruz Azul en Ciudad de México. No fue un juego agradable para ver para los espectadores presentes en el recinto ni para los televidentes, pero el marcador a la visita le cabe mejor que al dueño de casa.

Publicidad

Realmente hubo muy poco para destacar de este primer duelo de la serie decisiva por el título del Clausura 2026. Los ‘Felinos’ buscaron no irse en desventaja a la revancha y lo consiguieron, al mismo tiempo que tuvieron alguna chance esporádica de marcar. No obstante, en general el dominio fue mayor del elenco local, que pecó de total ineficacia.

De cara al segundo enfrentamiento de esta final de la Liga MX, el equipo auriazul necesita ganar la vuelta para ser campeón del futbol mexicano. A diferencia de las instancias anteriores, en esta definición Pumas no contará con la “ventaja deportiva” de haber sido superlíder. El único beneficio de la posición será definir la serie en condición de local.

En cuartos de final y en semifinales, el conjunto de Efraín Juárez había podido clasificarse gracias a ese primer puesto de la general luego de empatar el global. Aquí deberá imponerse en el resultado global para consagrarse: si la serie termina igualada, todo continuará en una prórroga de treinta minutos, o de ser necesario, en una tanda de penales.

Publicidad

De este modo, el escenario de los ‘Universitarios’ con vistas a la revancha de la final de la Liguilla será el siguiente:

Si Pumas le gana a Cruz Azul en la vuelta, será campeón del Clausura 2026.

del Clausura 2026. Si Pumas empata con Cruz Azul en la vuelta, habrá alargue para definir al campeón del Clausura 2026.

para definir al campeón del Clausura 2026. Si Pumas pierde con Cruz Azul en la vuelta, será subcampeón del Clausura 2026.

Pumas y un desafío mayor ante su público [Foto: Getty]

Publicidad

¿Cuándo y a qué hora juegan Pumas vs. Cruz Azul por la revancha de la final?

El juego de vuelta entre Pumas UNAM y Cruz Azul se llevará a cabo el próximo domingo 24 de mayo, en el Estadio Olímpico Universitario, con mayoría de fanáticos felinos. Esa revancha de la gran final de la Liguilla se disputará a partir de las 19.00 horas del Centro de México, y no acabará sino hasta definir al nuevo campeón de la Liga MX.