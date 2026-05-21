La Máquina se encuentra ante momentos de definición, pero mantiene un ojo en el futuro y el proyecto que desea consolidar.

Este jueves comienza a definirse el campeón de la Liga MX. Cruz Azul se enfrentará a Pumas UNAM como local en el primer capítulo de una serie que La Máquina espera culminar con el trofeo más preciado entre sus manos. Un gran artífice de esta situación es Joel Huiqui, quien asumió como interino tras la salida de Nicolás Larcamón y que podría dejar su lugar pese a la gran labor realizada.

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El escenario para la continuidad de Huiqui o la llegada de Almada a Cruz Azul

El panorama para Huiqui es claro y lo sabe de antemano: si sale campeón será confirmado en su puesto de entrenador del primer equipo y el rótulo de interino quedará atrás. Ahora bien, si Cruz Azul pierde con Pumas y extiende la sequía de títulos domésticos, Joel regresará a Fuerzas Básicas y es ahí donde ingresa el nombre de Almada en escena.

Según informó el periodista especializado en fichajes, Matteo Moretto, la salida de Almada de Real Oviedo no solo estuvo vinculada a los malos resultados obtenidos en la temporada y un descenso consumado a Segunda. Además, el entrenador uruguayo es consciente de que Cruz Azul tiene interés en su trabajo, por lo que buscaría estar libre de compromisos en caso de que la dirigencia de La Máquina quiera sentarse a negociar con él.

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Huiquin lleva apenas cinco partidos al frente de Cruz Azul y se mantiene invicto con cuatro victorias y un empate. La Máquina llega en el mejor momento del semestre a una final en la que buscará conseguir un título que le es esquivo desde 2021 bajo el mando de un entrenador que nadie hubiera imaginado a inicios de temporada.

Los resultados de Huiquin al frente de Cruz Azul

Jornada 17 (Torneo Regular): Cruz Azul 4 – 1 Necaxa

Cuartos de Final (Ida): Atlas 0 – 2 Cruz Azul

Cuartos de Final (Vuelta): Cruz Azul 2 – 1 Atlas

Semifinal (Ida): Chivas 1 – 2 Cruz Azul

Semifinal (Vuelta): Cruz Azul 1 – 1 Chivas

Por su parte, Almada ya demostró el nivel que puede sacar de un equipo en la Liga MX. Con un paso por Santos Laguna, el uruguayo se destacó al frente de Pachuca, ya que con los Tuzos consiguió una Concachampions y un Apertura, por lo que Cruz Azul esperaría un éxito similar en caso de avanzar en su contratación.

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En síntesis