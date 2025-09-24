En un Estadio Olímpico Universitario con buena entrada, Cruz Azul saldrá al campo de juego a defender lo que desde la fecha pasada le pertenece: la cima del Apertura 2025. Para asegurarse que continuará una jornada más en lo más alto del campeonato, el conjunto celeste deberá vencer a Querétaro, un rival más débil pero que intentará llevarse algo a su casa.

‘La Máquina’ se trepó al primer lugar de la tabla de este torneo luego de enfilar varias victorias consecutivas, logrando finalmente el objetivo el fin de semana anterior, donde superó a Juárez también como local. En esta oportunidad, los dirigidos por Nicolás Larcamón van detrás de extender esa racha positiva y ratificar la gran actualidad colectiva.

En pos de conseguir ese necesario triunfo esta tarde, la escuadra cementera comenzará el juego con una particular formación: su goleador Ángel Sepúlveda no será de la partida ante Querétaro en CU, y al conocerse los once iniciales de los equipos su nombre figuró entre las alternativas que acompañarán al entrenador argentino en el banquillo.

Sin embargo, esta situación tiene un contexto y argumento que presenta el DT para tomar la decisión de hacerlo a un lado: Gabriel Fernández atraviesa un presente favorable y le ha ‘ganado’ el puesto en este tramo de la temporada, en la consideración del cuerpo técnico. Eso no significa que Sepúlveda les desagrade, sino que juega con un único punta de ‘referente de área’ y se inclinan por su compañero.

El ‘Toro’ convirtió tres goles en sus últimos cinco partidos con Cruz Azul, que lo imponen en la conversación y competencia interna. Sin embargo, Ángel Sepúlveda tampoco se queda atrás: aportó un gol y dos asistencias en sus últimos cinco juegos con ‘La Máquina’, siendo una buena pieza de recambio en la que el estratega puede confiar.

Con la ausencia de Sepúlveda, la alineación confirmada por Larcamón para el compromiso ante Gallos será con Kevin Mier; Jorge Rodarte, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Carlos Rotondi; Ignacio Rivero, Erik Lira, Carlos Rodríguez; José Paradela, Luka Romero; Gabriel Fernández. Además, entre los relevos también estarán otros nombres fuertes como Jorge Sánchez, Chiquete Orozco, Mateusz Bogusz y Lorenzo Faravelli.