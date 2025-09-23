Es semana de jornada doble en la Liga MX, y varios equipos han rotado jugadores para dosificar cargas y no exigir por demás a sus mejores futbolistas. Así, se han armado buenos encuentros que han dejado un martes 23 de septiembre muy atractivo. En este contexto, repasa las posiciones del Torneo Apertura 2025 tras el comienzo de la décima fecha.
Los resultados del martes en el Torneo Apertura 2025:
Este martes futbolero ha dejado a su paso dos victorias de los locales y dos empates, con goles en todos y cada uno de ellos:
- Puebla 2-2 Pachuca (Emiliano Gómez x2 / Oussama Idrissi y Alan Bautista)
- Chivas 3-1 Necaxa (Armando González, Santiago Sandoval y Samir Inda / Cristian Calderón)
- FC Juárez 3-1 Pumas UNAM (Oscar Estupiñán, Rodolfo Pizarro y Guilherme Castilho / Guillermo Martínez)
- León 2-2 Mazatlán (James Rodríguez e Ismael Díaz / Anderson Duarte x2)
En los enfrentamientos de este día, los ocho equipos que jugaron marcaron por lo menos un gol: se convirtieron dieciseis goles en cuatro compromisos, un promedio muy elevado, de cuatro por encuentro.
¿Quién es el líder del Torneo Apertura 2025 tras el martes?
Este martes no vieron acción los equipos que ocupan los primeros puestos, por lo que Cruz Azul sigue siendo el puntero del campeonato, tal y como finalizó la fecha pasada. Monterrey y Toluca completan el podio, con el América al acecho desde muy de cerca detrás de ellos. Una instensa pelea en lo más alto de la tabla del cetamen.
La tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025 tras el martes:
|#
|Equipo
|Puntos
|Partidos
|Dif. de gol
|1
|Cruz Azul
|23
|9
|9
|2
|Monterrey
|22
|9
|9
|3
|Toluca
|19
|9
|11
|4
|Club América
|18
|9
|8
|5
|Tijuana
|16
|9
|9
|6
|Tigres UANL
|16
|9
|8
|7
|FC Juárez
|15
|10
|1
|8
|Pachuca
|14
|10
|1
|9
|Pumas UNAM
|13
|10
|0
|10
|Club León
|12
|10
|-6
|11
|Chivas
|11
|10
|-3
|12
|Atlético San Luis
|10
|9
|0
|13
|Necaxa
|9
|10
|-8
|14
|Mazatlán
|8
|10
|-5
|15
|Santos Laguna
|7
|9
|-5
|16
|Atlas
|7
|9
|-7
|17
|Querétaro
|7
|9
|-7
|18
|Puebla
|5
|10
|-15
¿Qué partidos se jugarán este miércoles en el Torneo Apertura 2025?
Este miércoles 24 de septiembre promete ser espectacular: nos propone una agenda con ¡cinco encuentros! para disfrutar en la televisión desde la tarde hasta la última hora de la noche.
- Cruz Azul vs. Querétaro: 18.00 horas por ViX Premium.
- Tigres vs. Atlas: 19.00 horas por Azteca 7, Tubi y Caliente TV.
- Toluca vs. Monterrey: 20.10 horas por TUDN, Canal 5, Caliente TV y ViX Premium.
- Santos Laguna vs. Tijuana: 21.00 horas por ViX Premium.
- Atlético San Luis vs. América: 21.00 horas por ESPN, Disney+ y Disney+ Premium.