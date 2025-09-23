Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga MX

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras la derrota de Pumas y el triunfo de Chivas

En esta nota, entérate cómo se encuentran las posiciones del Apertura 2025 tras los encuentros del martes.

Por Martín Zajic

Pumas tropezó ante Juárez y le sigue costando ganar.
Pumas tropezó ante Juárez y le sigue costando ganar.

Es semana de jornada doble en la Liga MX, y varios equipos han rotado jugadores para dosificar cargas y no exigir por demás a sus mejores futbolistas. Así, se han armado buenos encuentros que han dejado un martes 23 de septiembre muy atractivo. En este contexto, repasa las posiciones del Torneo Apertura 2025 tras el comienzo de la décima fecha.

Los resultados del martes en el Torneo Apertura 2025:

Este martes futbolero ha dejado a su paso dos victorias de los locales y dos empates, con goles en todos y cada uno de ellos:

  • Puebla 2-2 Pachuca (Emiliano Gómez x2 / Oussama Idrissi y Alan Bautista)
  • Chivas 3-1 Necaxa (Armando González, Santiago Sandoval y Samir Inda / Cristian Calderón)
  • FC Juárez 3-1 Pumas UNAM (Oscar Estupiñán, Rodolfo Pizarro y Guilherme Castilho / Guillermo Martínez)
  • León 2-2 Mazatlán (James Rodríguez e Ismael Díaz / Anderson Duarte x2)
Publicidad

En los enfrentamientos de este día, los ocho equipos que jugaron marcaron por lo menos un gol: se convirtieron dieciseis goles en cuatro compromisos, un promedio muy elevado, de cuatro por encuentro.

Chivas vs. Necaxa: la noche de terror que vivió Fernando Gago en su regreso al Akron

ver también

Chivas vs. Necaxa: la noche de terror que vivió Fernando Gago en su regreso al Akron

¿Quién es el líder del Torneo Apertura 2025 tras el martes?

Este martes no vieron acción los equipos que ocupan los primeros puestos, por lo que Cruz Azul sigue siendo el puntero del campeonato, tal y como finalizó la fecha pasada. Monterrey y Toluca completan el podio, con el América al acecho desde muy de cerca detrás de ellos. Una instensa pelea en lo más alto de la tabla del cetamen.

Efraín Juárez, DT de Pumas UNAM, le contestó a sus ‘haters’ en tan sólo dos palabras

ver también

Efraín Juárez, DT de Pumas UNAM, le contestó a sus ‘haters’ en tan sólo dos palabras

La tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025 tras el martes:

#EquipoPuntosPartidosDif. de gol
1Cruz Azul2399
2Monterrey2299
3Toluca19911
4Club América1898
5Tijuana1699
6Tigres UANL1698
7FC Juárez15101
8Pachuca14101
9Pumas UNAM13100
10Club León1210-6
11Chivas1110-3
12Atlético San Luis1090
13Necaxa910-8
14Mazatlán810-5
15Santos Laguna79-5
16Atlas79-7
17Querétaro79-7
18Puebla510-15
Publicidad

¿Qué partidos se jugarán este miércoles en el Torneo Apertura 2025?

Este miércoles 24 de septiembre promete ser espectacular: nos propone una agenda con ¡cinco encuentros! para disfrutar en la televisión desde la tarde hasta la última hora de la noche.

  • Cruz Azul vs. Querétaro: 18.00 horas por ViX Premium.
  • Tigres vs. Atlas: 19.00 horas por Azteca 7, Tubi y Caliente TV.
  • Toluca vs. Monterrey: 20.10 horas por TUDN, Canal 5, Caliente TV y ViX Premium.
  • Santos Laguna vs. Tijuana: 21.00 horas por ViX Premium.
  • Atlético San Luis vs. América: 21.00 horas por ESPN, Disney+ y Disney+ Premium.
martín zajic
Martín Zajic
Lee también
La noche de pesadilla que vivió Gago en su regreso al estadio de Chivas
Liga MX

La noche de pesadilla que vivió Gago en su regreso al estadio de Chivas

¿Por qué no juega Diber Cambindo en Chivas vs. Necaxa por el Apertura 2025?
Liga MX

¿Por qué no juega Diber Cambindo en Chivas vs. Necaxa por el Apertura 2025?

¿Por qué no juega 'Piojo' Alvarado en Chivas vs. Necaxa por el Apertura 2025?
Liga MX

¿Por qué no juega 'Piojo' Alvarado en Chivas vs. Necaxa por el Apertura 2025?

¿Por qué no juega Pedro Vite en FC Juárez vs. Pumas UNAM?
Liga MX

¿Por qué no juega Pedro Vite en FC Juárez vs. Pumas UNAM?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo