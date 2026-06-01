La salvada de Willer Ditta en la Selección de Colombia

Este lunes fue el primer y último partido de preparación rumbo al Mundial que jugó Willer Ditta con Colombia ante Costa Rica, el conjunto cafetalero iba ganando y el jugador de Cruz Azul recibió una tarjeta amarilla, por lo que se esperaba que el zaguero saliera del terreno de juego, sin embargo no fue así e hizo una salvada impresionante.

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La salvada de Willer Ditta

Y es que en el marcador ya iban 2-1 a favor de Colombia, pero los ticos siguieron intentando para igualar un partido que parecía que terminaba en goleada, pero se les complicó. Fue ahí cuando un disparo potente por parte de Costa Rica cimbró a la escuadra rival porque el arquero estaba afuera y fue así que Ditta que estaba en el arco la salvó.

Willer Ditta titular con Colombia 🇨🇴 y sigue en modo #CruzAzul, justificando su convocatoria y aquí salvando el que pudo ser el empate para los ticos.

Que bueno es el zaguero de la 10 veces campeona y poderosísima máquina cementera! 🚂🏆x10 pic.twitter.com/jctx9FdRXt — Puro Cruz Azul (@pur0cruzazul) June 2, 2026

Esto le valió tanto al jugador de La Máquina que cuando salió de cambio fue retirado con aplausos por parte de la afición que se le entregó para evitar el empate. Así más tarde el resultado final terminó con un 3-1 a favor de la escuadra colombiana y con eso se preparan para el Mundia, donde Ditta podría ganarse la titularidad.

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¿Titular en el Mundial?

Lo ocurrido en este enfrentamiento lo pone en el radar como uno de los destacados y es que su paso con Cruz Azul para levantar la décima también fue clave. Esto da de qué hablar porque es posible que para la Copa del Mundo ya sea uno de los indiscutibles para sus enfrentamientos de la Fase de Grupos, aunque se lo ha ganado.

¿Ya no regresa a Cruz Azul?

Esto ha comenzado a generar dudas de que si Ditta regresará después del Mundial con Cruz Azul o si lo comprarán. Es por esa razón que el periodista Adrián Esparza Oteo de TUDN confirmó que en el equipo de La Noria sólo lo dejarían salir en caso de que paguen 30 millones de dólares, no menos, aunque suena complicado.

En síntesis

El defensor de Cruz Azul Willer Ditta jugó un partido amistoso de preparación con Colombia.

jugó un partido amistoso de preparación con Colombia. La selección de Colombia venció con un marcador final de 3-1 a Costa Rica .

. El periodista Adrián Esparza Oteo confirmó que Cruz Azul pide 30 millones por el jugador.