Tras la mala racha de resultados, la directiva de Cruz Azul decidió poner punto final al ciclo de Nicolás Larcamón en el equipo y decidió despedirlo tras el pálido empate ante Querétaro, uno de los rivales más flojos del Clausura 2026 en condición de visitante.

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Sin embargo, la sorpresa para propios y extraños radican en la posibilidad de que el director técnico argentino ya tenga sobre la mesa un propuesta laboral en México. Eso sí, acrode a El Francotirador de Récord, no sería precisamente sobre entrenar a un nuevo equipo.

Así lo expresó en su columna: “Aunque el técnico argentino no veía venir esta decisión, que ya estaba cocinada tras el partido en Querétaro, pero necesitaban un día para confirmarla con cabeza fría, resulta que ahora tiene camino libre para tomar la chamba que estaba en la mesa: volver a la televisión“.

Comunicado Oficial: Cambio en la Dirección Técnica. pic.twitter.com/mAbdUtTklP — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 23, 2026

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Y continuó: “Así es, Televisa le ofreció a Larcamón regresar a la mesa de Los Maestros en TUDN durante el Mundial 2026, y aunque Nico había dicho que lo veía difícil, yo creo que se dará tiempo para hacer análisis junto al Bigotón y compañía. ¿Y otro colega?“

Con esta posibilidad, el DT podría sumar trabajo en el parate por la Copa del Mundo, descansar del día a día y recargar energías para afrontar otro ciclo en otro equipo ya sea dentro o fuera de México. Ademá, esta faceta ya es una que ha tenido en otras invitaciones por lo que no es un rol desconocido.

TUDN busca sumar a otro entrenador de la Liga MX

Y es que además del ahora ex DT de Cruz Azul, también buscan sumar a otro estratega: “Al técnico del América también le extendieron la invitación. En princpio, André Jardine dijo que no creía tener tiempo de poder participar si tenía que planear la siguiente temporada con las Águilas; incluso, que si se iba del club de Coapa, prefería volver a Brasil a desconectar. Pero me contaron que ha mejorado mucho su perspectiva con las últimas victorias y que dejó abierta la puerta para analizar la opción tras acabar la Liguilla“.

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En síntesis