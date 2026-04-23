El Clausura 2026 sigue su curso normal pero en esta fecha entresemana, la Jornada 16 se dio un hecho que no todos esperaban. Cruz Azul decidió dar por terminado el ciclo de Nicolás Larcamón en el quipo tras el empate ante Querétaro de visitante.

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Con esta salida son seis los entrenadores que han dejado a un equipo de la Liga MX en este primer semeste con el torneo en juego, ni más ni menos que un tercio de los equipos. Los ciclos desgastados, los malos comienzos o simplemente mal juego o resultados, empujaron a las diferentes directivas a cortar los ciclos de los estrategas.

El primero en salir fue apenas tras la Jornada 3, cuando Mazatlán le dio fin al interinato de Christian Ramírez luego de tres derrotas al hilo. Luego, hay que ir hasta la Jornada 6, cuando el español Francisco Rodríguez dejó el cargo en Santos Laguna. Casualmente estos dos clubes terminaron entre los tres peores de la temporada.

Comunicado Oficial: Cambio en la Dirección Técnica. pic.twitter.com/mAbdUtTklP — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 23, 2026

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Luego, tras la Jornada 8 se dio otra salida Por un lado, el nacido en España, Domenec Torrent, dejó Rayados, de un semestre para el olvido, mientras que Ignacio Ambriz, otro mexicano, dejó León en la Jornada 11, que a diferencia de los Albiazules si levantaron su nivel y pelean por ingresar a la Liguilla.

A la siguiente fecha, quien dejó el cargo fue el español Guillermo Abascal de Atlético San Luis. Y ahora, quien dejó su lugar fue el argentino en la Máquina Cementera. Lo curioso es que todos quedaron con DT interino a excepción de la Fiera, que contrató al nacido en Argentina, Javier Gandolfi.

Los entrenadores que terminarán la Fase Regular del Clausura 2026

Gabriel Milito – Chivas

Efraín Juárez – Pumas UNAM

Esteban Solari – Pachuca

Antonio Mohamed – Toluca

André Jardine – América

Diego Cocca – Atlas

Guido Pizarro – Tigres UANL

Sebastián Abreu – Xolos

Martín Varini – Necaxa

Esteban Gonzáles – Querétaro

Pedro Caixinha – Juárez

Albert Espigares – Puebla

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En síntesis