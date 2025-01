Martín Anselmi ya se encuentra en Portugal a la espera de poder firmar su contrato con Porto tras su repentina y sorpresiva salida de Cruz Azul. Al respecto, y a pesar de la resistencia de La Máquina, en las últimas horas trascendió la información de que el argentino sería oficializado por la institución lusitana en las próximas horas.

De acuerdo al diario O Jogo, el DT de 39 años ya no está vinculado con el conjunto de La Noria puesto que su contrato habría sido rescindido. Por ello, los Dragones no tendrían ningún tipo de impedimento para presentarlo como su nuevo entrenador pese a los reclamos del club mexicano, que se encuentra llevando adelante acciones legales al respecto tras aducir que no se ha pagado la cláusula de salida correspondiente.

En adición a esto, el portal TUDN agregó que Porto planea organizar una conferencia de prensa este mismo lunes 27 de enero con el propio estratega sudamericano como principal protagonista. Por lo pronto, se estima que Anselmi firmaría un contrato hasta 2027 con una cláusula de salida de nada menos que 15 millones de euros.

Martín Anselmi sería presentado como entrenador de Porto este lunes. (Getty Images)

En caso de que esta historia encuentre un desenlace en los primeros días de esta semana, el sudamericano dirigiría su primer encuentro en el conjunto albiazul este jueves 30 de enero en la visita a Israel para jugar ante Maccabi Tel Aviv por la última jornada de la fase de liga de la UEFA Europa League. Dicho partido será fundamental en las aspiraciones lusitanas de continuar con vida en el segundo certamen más importante por equipos en el Viejo Continente.

Anselmi, presente durante el partido entre Porto y Santa Clara

Al parecer, Martín Anselmi ya está completamente enfocado en lo que será su nuevo rol como entrenador del equipo portugués. Sin ir más lejos, este domingo estuvo presente en uno de los palcos del Estadio do Dragao, recinto de Porto, para ver el partido entre los albiazules y Santa Clara, el cual finalizó 1-1 por la 19a. jornada del torneo local.

De acuerdo a lo que se pudo ver en imágenes de la transmisión oficial, el ahora ex DT de Cruz Azul estuvo siguiendo todas las alternativas con una computadora. Además, se lo vio hablando con personal del club y saliendo ocasionalmente del palco para observar el juego desde distintos lugares.

Cabe destacar que el presente futbolístico de Porto dista mucho de ser el ideal. En ese sentido, vale recordar que se ubica en la tercera colocación del mencionado certamen con 41 unidades, a siete del líder Sporting Lisboa cuando todavía quedan quince partidos por delante.

