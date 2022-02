Cruz Azul afronta una semana importante en la doble competencia: por un lado, deberá liquidar la serie de octavos de final de la Concacaf Champions League ante el Forge FC; y por otro, deberá revalidar su condición de candidato a ganar la Liga MX el próximo fin de semana cuando reciba al Santos Laguna en la cancha del Estadio Azteca.

Juan Reynoso, entrenador de La Máquina Cementera, no le esquiva a la responsabilidad de ir por las dos competencias. En tal sentido, celebró tener a su plantilla completa, pero alertó por la importancia de la fortaleza mental para soportar la presión que implica la playera de Cruz Azul, y más teniendo en cuenta los problemas institucionales recientes.

"Es tal cual, aquí hay que cuidar más la cabeza que las piernas. Hay que optimizar los datos que nos dan los GPS, en esa retroalimentación saber quién está mejor, hay mucha tecnología a favor de no exagerar en las cargas y que a todos los tengamos sin riesgo de lesión, pero sobre todo en un estado mental y físico", expresó el peruano.

Después de la sorpresiva salida de Álvaro Dávila junto a su equipo, el regreso de Jaime Ordiales como director deportivo, y las declaraciones de Chuy Corona sobre la necesidad de que los jugadores platiquen con el nuevo directivo, el entrenador reveló que este martes mantuvieron una comida con Víctor Velázquez, presidente de los consejos de administración de la cooperativa.

El plantel se reunió con Víctor Velázquez

"La verdad es que Víctor (Velázquez) cada vez se acerca más, después de la derrota en casa estuvo, ayer (martes) tuvimos una comida con Víctor y gente de la directiva, creo que es una parte nueva, en la historia del club no me había tocado un presidente de la cooperativa que interactuara con jugadores". Y añadió: "Hoy se está dando y que todo sea para beneficio de la institución que es lo importante, no solo el club, incluso la cooperativa y que se logren cosas para seguir creciendo todos de la mano".