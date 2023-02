Cruz Azul finalmente vuelve a la actividad en la Liga MX. Luego de una semana de descanso por la reprogramación de su partido contra Querétaro, la Máquina regresa con la urgencia de conseguir su primera victoria en el Torneo Clausura 2023.

Los Cementeros solo tienen un punto en tres partidos disputados y ahora enfrentan a Tigres UANL, uno de los equipos que atraviesa mejor momento. El partido representa una dura prueba para Cruz Azul y podría ser clave en el futuro del Potro Gutiérez.

Antuna rompió el silencio

Tras no concretarse su llegada al Panathinaikos, Uriel Antuna confesó lo duro que fue asumir que tendría que esperar un poco más para dar el salto a Europa; sin embargo, el atacante cementero no pierde la esperanza y espera aprovechar su buen presente para conseguirlo. "No sé si sea impotencia pero sí fue un poco de frustración porque yo había estado luchando para estar en el futbol europeo y sigo trabajando para ello", dijo en diálogo con TUDN.

La probable alineación ante Tigres

La Máquina no tiene margen de error frente a Tigres, motivo por el que el Potro no se guardará nada en el once inicial que presentará en el Estadio Azteca. Salvo sorpresa, Cruz Azul jugará con la siguiente alineación: Jesús Corona; Ramiro Funes Mori, Juan Escobar, Rafael Guerrero; Carlos Rodríguez, Erik Lira, Ignacio Rivero, Rodrigo Huescas; Uriel Antuna, Carlos Rotondi e Iván Morales.