Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias UEFA tras la derrota de Italia contra Israel en Hungría

En un partido sorprendente como absurdo, Italia derrotó por 5-4 a Israel por la Jornada 6 del Grupo I de las Eliminatorias UEFA rumbo a la Copa del Mundo 2026. La Azzurra se quedó con una sufrida victoria gracias a las anotaciones de Moise Kean en dos ocasiones, Matteo Politano, Giacomo Raspadori y Sandro Tonali.

Los resultados del Grupo I de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026:

Este lunes hubo apenas un partido de la Jornada 6 del Grupo I de las Eliminatorias UEFA

Israel 4-5 Italia (Manuel Locatelli e/c, Dor Peretz x2, Alessandro Bastoni e/c / Moise Kean x2, Matteo Politano, Giacomo Raspadori y Sandro Tonali)

¿Cuál es el líder del Grupo I de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026?

Con este resultado, Noruega comanda el Grupo I con 12 unidades, mientras que su escolta es Italia con 9 puntos al igual que Israel, aunque la Azzurra tiene mejor diferencia de gol, +5 contra +4.

La tabla de posiciones EN VIVO del Grupo I de las Eliminatorias UEGA al Mundial 2026:

¿Qué partidos se jugarán el martes 9 de septiembre del Grupo I de las Eliminatorias UEFA?