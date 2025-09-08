Es tendencia:
logotipo del encabezado
Eliminatorias UEFA

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias UEFA tras la derrota de Italia contra Israel en Hungría

Cómo quedó la tabla del Grupo I de las Eliminatorias UEFA rumbo a la Copa del Mundo 2026 tras la victoria de la Azzurra.

Por Agustín Zabaleta

Cómo quedó la tabla del Grupo I de las Eliminatorias UEFA tras la victoria de Italia por 5-4 ante Israel
© Getty ImagesCómo quedó la tabla del Grupo I de las Eliminatorias UEFA tras la victoria de Italia por 5-4 ante Israel

En un partido sorprendente como absurdo, Italia derrotó por 5-4 a Israel por la Jornada 6 del Grupo I de las Eliminatorias UEFA rumbo a la Copa del Mundo 2026. La Azzurra se quedó con una sufrida victoria gracias a las anotaciones de Moise Kean en dos ocasiones, Matteo Politano, Giacomo Raspadori y Sandro Tonali.

Con puntos de sutura: así quedó el rostro de Erling Haaland tras impactar contra un autobús

ver también

Con puntos de sutura: así quedó el rostro de Erling Haaland tras impactar contra un autobús

Los resultados del Grupo I de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026:

Este lunes hubo apenas un partido de la Jornada 6 del Grupo I de las Eliminatorias UEFA

  • Israel 4-5 Italia (Manuel Locatelli e/c, Dor Peretz x2, Alessandro Bastoni e/c / Moise Kean x2, Matteo Politano, Giacomo Raspadori y Sandro Tonali)

¿Cuál es el líder del Grupo I de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026?

Con este resultado, Noruega comanda el Grupo I con 12 unidades, mientras que su escolta es Italia con 9 puntos al igual que Israel, aunque la Azzurra tiene mejor diferencia de gol, +5 contra +4.

Publicidad

La tabla de posiciones EN VIVO del Grupo I de las Eliminatorias UEGA al Mundial 2026:

¿Por qué Ucrania no recibe a Francia en Kiev por las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026?

ver también

¿Por qué Ucrania no recibe a Francia en Kiev por las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026?

¿Qué partidos se jugarán el martes 9 de septiembre del Grupo I de las Eliminatorias UEFA?

  • Noruega vs. Moldavia: 12:45 horas, en el Ullevaal Stadion
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
¿Por qué Israel vs. Italia no se disputa en Tel Aviv y dónde se juega?
Eliminatorias UEFA

¿Por qué Israel vs. Italia no se disputa en Tel Aviv y dónde se juega?

La Selección Mexicana busca pactar un amistoso con un Campeón del Mundo
Selección Mexicana

La Selección Mexicana busca pactar un amistoso con un Campeón del Mundo

Las alineaciones de Alemania vs. Italia por los Cuartos de la Nations League
UEFA

Las alineaciones de Alemania vs. Italia por los Cuartos de la Nations League

Luis Suárez vuelve a ser sancionado por su escupitajo en la Leagues Cup
Futbol Internacional

Luis Suárez vuelve a ser sancionado por su escupitajo en la Leagues Cup

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo