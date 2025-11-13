Así quedó la tabla de posiciones del Grupo F de las Eliminatorias UEFA tras la derrota de Portugal contra Irlanda

La Selección Portugal no pudo festejar en Dublín. Cristiano Ronaldo y compañía visitaron a Irlanda por la Jornada 5 del Grupo F de las Eliminatorias UEFA rumbo a la Copa del Mundo 2026 con grandes posibilidades de abrochar la clasificación, pero cayeron por 2-0, perdieron el invicto y ahora tendrán que buscar el pase el domingo.

Publicidad

Publicidad

El equipo comandado por Roberto Martínez había llegado al encuentro de este jueves con un registro de tres victorias y un empate. Sin embargo, sufrieron su primera derrota en el Estadio Aviva, con el valor agregado de que CR7 fue expulsado por roja directa luego de un codazo en la espalda de Dara O’Shea.

De esta manera, Portugal no pudo sellar su clasificación y ahora tendrá que ir a la última jornada sin su máxima figura, quien podría recibir incluso más de una fecha de sanción por su agresión deliberada. A continuación, conoce cómo quedó conformada la tabla de posiciones del grupo.

La tabla de posiciones del Grupo F de las Eliminatorias UEFA

Publicidad

Publicidad

Los partidos de la última jornada del Grupo F

Solamente queda una jornada para que se defina el grupo y Portugal no solo enfrentará al colista del grupo, sino que además lo hará en condición de local. Con un triunfo, los lusos se aseguran el primer puesto y, por ende, la clasificación directa.

Portugal vs. Armenia | Domingo 16 de noviembre

Hungría vs. Irlanda | Domingo 16 de noviembre

ver también La ciudad de México que ya avanzó para recibir a Cristiano Ronaldo y a Portugal en el Mundial 2026

En síntesis

La selección de Portugal cayó 2-0 ante Irlanda en la Jornada 5 de las Eliminatorias UEFA.

cayó ante en la de las Eliminatorias UEFA. Cristiano Ronaldo fue expulsado con roja directa por un codazo a Dara O’Shea .

fue con roja directa por un codazo a . Portugal definirá su pase ante Armenia el domingo 16 de noviembre en la última jornada.

Publicidad