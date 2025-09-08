En la actualidad hay dos selecciones que se están luciendo más que todas las demás en el mundo: Argentina y España. La primera es la vigente campeona del mundo y es bicampeona de la Copa América, mientras que el conjunto europeo se consagró en la Eurocopa 2024.

Asimismo, sus dos entrenadores tienen un vínculo personal porque Lionel Scaloni fue alumno de Luis de la Fuente en el curso de técnico cuando el argentino tomó clases para sacar la licencia UEFA. Es por eso que el DT campeón del mundo siempre elogia a su par cuando le preguntan.

ver también Lionel Messi y Cristiano Ronaldo: la contundente definición de David Faitelson

España goleó 6-0 a Turquía este domingo por las Eliminatorias UEFA en lo que fue uno de los mejores partidos de La Roja en el ciclo de Luis de la Fuente. Y este lunes a Lionel Scaloni le consultaron sobre el equipo europeo considerando que deberían enfrentarse en la Finalissima.

Publicidad

Publicidad

“Vi el partido de España. Luis (de la Fuente) está haciendo un trabajo increíble. Hoy es una de las mejores selecciones y juega un futbol que al hincha en general le gusta. Hay otras selecciones que son muy buenas jugando de otra manera. España está muy bien”, comentó Lionel Scaloni en conferencia de prensa en la previa al juego de Argentina contra Ecuador.

Tweet placeholder

Además de los resultados que ambas selecciones están logrando, como fueron detallados con anterioridad, lo que destaca tanto en Argentina como en España es su idea de juego y el futbol que despliegan. Por eso serán dos de las candidatas a coronarse en el Mundial 2026.

Publicidad

Publicidad

¿Se juega la Finalissima entre Argentina y España?

Todavía no está claro si se jugará la Finalissima, que es el partido que enfrenta al campeón de América (Argentina) con el campeón de la Eurocopa (España). La fecha estimada es en marzo de 2026 y Lionel Scaloni manifestó hace unos días que preferiría no disputar el encuentro dada la cercanía con el Mundial.

Sin embargo, la fecha y la realización de la Finalissima también depende de si España se clasifica al Mundial 2026 como líder de su grupo, que es lo que se espera, o si tiene que disputar un repechaje. Todavía no hay ni día ni estadio oficial sobre el posible partido.