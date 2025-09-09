¿Juega Kylian Mbappé? Las alineaciones de Francia vs. Islandia por las Eliminatorias UEFA

Francia e Islandia disputan en el Parque de los Príncipes de París la segunda jornada de las Eliminatorias UEFA rumbo a la Copa del Mundo 2026. Hoy, martes 9 de septiembre, con arbitraje del portugués António Nobre se llevará a cabo un encuentro fundamental para la clasificación en el continente europeo.
Con Kylian Mbappé como bandera, los galos derrotaron 2-0 a Ucrania en el debut pero, por el momento, no pueden disfrutar del primer lugar de las colocaciones. Y es que los islandeses golearon 5-0 a Azerbaiyán y se apropiaron, de manera momentánea, del liderazgo por amplia diferencia de anotaciones.
ver también
Qué partidos se juegan HOY martes 9 de septiembre por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026
La alineación de Francia para recibir a los islandeses
- Mike Maignan
- Jules Koundé
- Ibrahima Konaté
- Dayot Upamecano
- Theo Hernández
- Manu Kone
- Aurélien Tchouamen
- Michael Olise
- Bradley Barcola
- Kylian Mbappe
- Marcus Thuram
- DT: Didier Deschamps
La alineación de Islandia para ir al Parque de los Príncipes
- Elías Ólafsson
- Victor Pálsson
- Sverrir Ingason
- Daníel Grétarsson
- Mikael Ellertsson
- Jon Porsteinsson
- Isak Johannesson
- Hákon Arnar Haraldsson
- Mikael Anderson
- Andri Gudjohnsen
- Daniel Gujhonsen
- DT: Arnar Gunnlaugsson