¿Juega Kylian Mbappé? Las alineaciones de Francia vs. Islandia por las Eliminatorias UEFA

Con Kylian Mbappé como titular, Francia busca una victoria contra Islandia que pueda acercarlo a la clasificación al Mundial 2026.

Por Tomas Vetere

Francia e Islandia, frente a frente en el Parque de los Príncipes por la clasificación a la Copa del Mundo 2026
Francia e Islandia disputan en el Parque de los Príncipes de París la segunda jornada de las Eliminatorias UEFA rumbo a la Copa del Mundo 2026. Hoy, martes 9 de septiembre, con arbitraje del portugués António Nobre se llevará a cabo un encuentro fundamental para la clasificación en el continente europeo.

Con Kylian Mbappé como bandera, los galos derrotaron 2-0 a Ucrania en el debut pero, por el momento, no pueden disfrutar del primer lugar de las colocaciones. Y es que los islandeses golearon 5-0 a Azerbaiyán y se apropiaron, de manera momentánea, del liderazgo por amplia diferencia de anotaciones.

La alineación de Francia para recibir a los islandeses

  • Mike Maignan
  • Jules Koundé
  • Ibrahima Konaté
  • Dayot Upamecano
  • Theo Hernández
  • Manu Kone
  • Aurélien Tchouamen
  • Michael Olise
  • Bradley Barcola
  • Kylian Mbappe
  • Marcus Thuram
  • DT: Didier Deschamps
La alineación de Islandia para ir al Parque de los Príncipes

  • Elías Ólafsson
  • Victor Pálsson
  • Sverrir Ingason
  • Daníel Grétarsson
  • Mikael Ellertsson
  • Jon Porsteinsson
  • Isak Johannesson
  • Hákon Arnar Haraldsson
  • Mikael Anderson
  • Andri Gudjohnsen
  • Daniel Gujhonsen
  • DT: Arnar Gunnlaugsson

Así está la tabla de posiciones del Grupo F de las Eliminatorias UEFA

