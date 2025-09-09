¿Juega Kylian Mbappé? Las alineaciones de Francia vs. Islandia por las Eliminatorias UEFA

Francia e Islandia disputan en el Parque de los Príncipes de París la segunda jornada de las Eliminatorias UEFA rumbo a la Copa del Mundo 2026. Hoy, martes 9 de septiembre, con arbitraje del portugués António Nobre se llevará a cabo un encuentro fundamental para la clasificación en el continente europeo.

Con Kylian Mbappé como bandera, los galos derrotaron 2-0 a Ucrania en el debut pero, por el momento, no pueden disfrutar del primer lugar de las colocaciones. Y es que los islandeses golearon 5-0 a Azerbaiyán y se apropiaron, de manera momentánea, del liderazgo por amplia diferencia de anotaciones.

La alineación de Francia para recibir a los islandeses

Mike Maignan

Jules Koundé

Ibrahima Konaté

Dayot Upamecano

Theo Hernández

Manu Kone

Aurélien Tchouamen

Michael Olise

Bradley Barcola

Kylian Mbappe

Marcus Thuram

DT: Didier Deschamps

La alineación de Islandia para ir al Parque de los Príncipes

Elías Ólafsson

Victor Pálsson

Sverrir Ingason

Daníel Grétarsson

Mikael Ellertsson

Jon Porsteinsson

Isak Johannesson

Hákon Arnar Haraldsson

Mikael Anderson

Andri Gudjohnsen

Daniel Gujhonsen

DT: Arnar Gunnlaugsson

