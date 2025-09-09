Cristiano Ronaldo igualó un histórico récord este martes 9 de septiembre. En el marco de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026, la leyenda portuguesa de 40 años anotó uno de los goles en el triunfo de su selección por 3-2 ante Hungría en Budapest y se subió a lo más alto de la tabla de goleadores de las clasificatorias con 39 tantos, colocándose en la misma línea del guatemalteco Carlos Ruiz.

A los 13 minutos del segundo tiempo, y con el marcador empatado por 1-1, el jugador de Al-Nassr convirtió de penal tras el cobro de una mano en el área magiar para darle la ventaja transitoria a su equipo. Así, se puso a la par del mencionado delantero centroamericano, quien ostentaba la mejor marca desde el 6 de septiembre de 2016.

Cabe destacar que Cristiano Ronaldo necesitó de 49 partidos para llegar a la cifra de 39 goles, mientras que Carlos Ruiz los alcanzó en 47 cotejos. De todas maneras, el ex Real Madrid y Manchester United, entre otros, logró anotar más dianas en uno solo de estos certámenes, ya que hizo 15 en nueve partidos en las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018, mientras que Carlos Ruiz hizo 10 en 14 durante las clasificatorias a Alemania 2006.

De esta forma, el luso toma distancia de Lionel Messi, quien quedó por debajo con 36 goles. Un detalle no menor es que el argentino ya no tendrá más encuentros de Eliminatorias por delante, puesto que no disputará la última fecha del proceso sudamericano. En tanto, a Cristiano aún le quedan cuatro juegos por jugar en este curso.

¿Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para llegar a los 1,000?

El tanto que convirtió ante Hungría significó un grito más en su misión de llegar a los 1,000 festejos. En total, el surgido en Sporting de Lisboa suma 943 conquistas a nivel profesional en 1286 partidos contemplando sus actuaciones tanto a nivel clubes como selección. Además, amplió su registro como máximo anotador de la selección portuguesa con 141 goles.

¿Cómo se ubica Portugal en las Eliminatorias UEFA?

Con la victoria de este martes en Budapest, el conjunto portugués alcanzó las seis unidades en dos partidos jugados. A falta de cuatro duelos por disputar, se ubica en la cima del Grupo F tres unidades por delante de Armenia (2°) y cinco por sobre Hungría (3°) e Irlanda (4°). Al Mundial se clasificará de manera directa el primero de la zona, mientras que el segunda jugará el repechaje.