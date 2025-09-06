Es tendencia:
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo: la contundente definición de David Faitelson

El periodista mexicano se rindió a los pies del futbolista argentino y el portugués en sus redes sociales por el gran presente que pasan.

Cristiano Ronaldo y Lionel Andrés Messi demuestran partido a partido que siguen más vigentes que nunca a pesar de su edad y eso que varios ya los dieron por retirados a ambos tras llegar a ligas que hoy por hoy no están entre las mejores del mundo.

Pero lo cierto es que a nivel clubes y selección, siguen mostrando su mejor versión en el campo de juego, llevando a sus equipos a lo más alto de todo con su jerarquía. La Pulga lo hace con 38 años, mientras que el astro portugués con 40.

Esta semana, el argentino brilló nuevamente con la Selección Argentina tras destacarse con un doblete ante Venezuela, lo mismo para el portugués que también anotó dos tantos ante Armenia con Portugal en las eliminatorias UEFA para el Mundial.

Ya no hay palabras para calificarlos ya que a lo largo de los años impresionaron a todos los fanáticos del futbol con lo que hicieron tanto en los mejores años de su carrera futbolística como también ahora que ya no se encuentran jugando en la élite.

Ahora fue el turno de David Faitelson, periodista mexicano, que en sus redes sociales se rindió a los pies de ambos futbolistas por el nivel que están mostrando y los definió con una sola palabra: “Extraterrestres”, escribió en su cuenta de X.

La frase completa de David Faitelson

“Messi y Cristiano Ronaldo, 38 y 40 años, sigue a un nivel superlativo cuando faltan 278 días para el comienzo del Mundial… Sí, dos ‘extraterrestres’ del futbol…”, fueron las palabras de Faitelson para dos de los mejores de la historia de este deporte.

