¿Por qué no juega Alexander Isak en Kosovo vs. Suecia por las Eliminatorias UEFA?

El motivo por el cual el futbolista del Liverpool no es titular con su selección en el partido de este lunes.

Por Patricio Hechem

Alexander Isak no es titular con Suecia
Kosovo y Suecia se enfrentan este lunes 8 de septiembre por la segunda jornada del Grupo B por las Eliminatorias UEFA. Estas dos selecciones comparten la zona con Suiza y con Eslovenia y compiten por un lugar en el Mundial 2026.

Kosovo viene de perder por goleada por 4-0 con Suiza el viernes pasado, mientras que Suecia empató 2-2 con Eslovenia en la primera jornada. La gran novedad en el conjunto escandinavo es que Alexander Isak, flamante fichaje de Liverpool, no forma parte del equipo.

La razón es porque Alexander Isak todavía no jugó ningún partido en la temporada. El delantero estuvo marginado de los entrenamientos del Newcastle debido a su petición de ser traspasado y no se encuentra al 100% desde lo físico y lo futbolístico.

Publicidad

Finalmente, después de varios meses de mercado, finalmente la estrella de Suecia fue fichado por el Liverpool en el último día de la ventana de traspasos. Alexander Isak fue presentado en los Reds el lunes 1 de septiembre y aún no debutó con el conjunto de la Premier League.

Y si bien fue convocado en esta Fecha FIFA, Alexander Isak no sumó minutos en el empate previo ante Eslovenia, pero lo más probable es que juegue por primera vez en la temporada en el partido de este lunes contra Kosovo.

