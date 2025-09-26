El próximo miércoles 1 de octubre se enfrentan el Barcelona y el PSG en la UEFA Champions League. Aunque estos son dos de los equipos más poderosos de Europa, por desgracia no podrá darse el ‘duelo’ entre Ousmane Dembélé y Lamine Yamal porque el francés está lesionado.

El Balón de Oro generó una especie de ‘rivalidad’ entre Ousmane Dembélé y Lamine Yamal. El lunes pasado, el delantero del PSG obtuvo el galardón por primera vez en su carrera y le ganó la pulseada a la joven estrella del Barcelona, que quedó segundo.

Cabe destacar que el ganador del Balón de Oro sale de una votación de 100 periodistas de los 100 mejores países del Ranking FIFA. Cada comunicador elige cinco futbolistas: el primero obtiene 6 puntos, el segundo 4 puntos, el tercero 3 puntos, el cuarto 2 puntos y el quinto 1 punto.

En este sentido, este viernes el Balón de Oro reveló que Ousmane Dembélé obtuvo un total de 1380 puntos, mientras que Lamine Yamal quedó segundo con 1059 unidades. Es decir que hubo una diferencia de 321 puntos entre el futbolista del PSG y el del Barcelona.

Por ejemplo, comparado a 2024, Rodri Hernández ganó el Balón de Oro con 1170 unidades y Vinícius Jr quedó segundo con 1129 puntos. Fue una diferencia mucho más corta en relación al galardón de esta edición que se terminó llevando Ousmane Dembélé.

Los 10 más votados del Balón de Oro 2025

Ousmane Dembélé (1380 puntos) Lamine Yamal (1059 puntos) Vitinha (703 puntos) Mohamed Salah (657 puntos) Raphinha (620 puntos) Achraf Hakimi (484 puntos) Kylian Mbappé (378 puntos) Cole Palmer (211 puntos) Gianluigi Donnarumma (172 puntos) Nuno Mendes (171 puntos)

