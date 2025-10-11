Es tendencia:
¿Por qué no juega Rodrigo Hernández en España vs. Georgia por las Eliminatorias UEFA?

El mediocentro español del Manchester City no será parte del duelo de la Furia Roja por las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026.

En el marco de la Jornada 3 del Grupo E de las Eliminatorias UEFA rumbo a la Copa del Mundo 2026España recibe a Georgia con el objetivo de ganar y acercarse a la clasificación al torneo. El partido será este sábado 11 de octubre desde las 12:45 horas (Ciudad de México) en el Estadio Manuel Martínez Valero de la ciudad de Elche.

Para este compromiso, el entrenador Luis de la Fuente no contará con una pieza que es tenido en cuenta. El mediocentro Rodrigo Hernández, de Manchester City, no estará presente en el partido por una lesión muscular sufrida en el isquiotibial de la pierna derecha durante el duelo ante Brentford por la Premier League 2025-26.

¿Quién será el reemplazo de Rodrigo Hernández en España vs. Georgia?

Con esta noticia, Martín Zubimendi se suma al equipo titular de la Furia Roja como pivote y tendrá la chance de mostrarse para ser tenido en cuenta de cara a los convocados del torneo mundialista del año próximo.

¿Cuál será la alineación de España vs. Georgia sin Rodrigo Hernández?

Sin Rodrigo Hernández el conjunto ibérico formaría de la siguiente manera en su encuentro contra los georgianos: Simón; Porro, Cubarsí, Le Normand, Cucurella; Zubimendi, Pedri, Merino; Ferran, Oyarzabal y Pino.

