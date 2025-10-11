¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Portugal vs. Irlanda por las Eliminatorias UEFA

Las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026 siguen adelante y uno de los partidos más importantes del día será el de la Selección de Portugal contra Irlanda. El combinado luso será local en el Estadio Jose Alvalade de Lisboa por la tercera jornada del Grupo F con el objetivo de seguir estirando su invicto.

El flamante campeón de la UEFA Nations League 2025 ganó los dos encuentros que disputó en el certamen y lidera su zona con seis unidades. Ahora, Cristiano Ronaldo y compañía tienen una buena oportunidad de asentarse en la cima contra el último del grupo; y todo apunta a que CR7 será titular.

Irlanda no pudo pasar del empate con Hungría de local en la primera jornada pese a haber contado con un jugador más desde los 52 minutos y luego cayó por 2-1 frente a Armenia. Estos resultados lo colocan en el fondo del grupo y este sábado tendrá una difícil tarea desde las 12:45 hs (CDMX) en tierras portuguesas.

Bruno Fernandes, jugador de Manchester United y la Selección de Portugal (GETTY IMAGES)

Probable alineación de Portugal

Costa

Semedo

Rúben Dias

Inácio

Nuno Mendes

Rúben Neves

Vitinha

Bernardo Silva

Bruno Fernandes

Joao Félix

Cristiano Ronaldo

DT: Roberto Martínez

Posible alineación de Irlanda

Kelleher

Collins

O’Shea

O’Brien

Ogbene

Cullen

Molumby

Manning

Azaz

Smallbone

Ferguson

DT: Heimir Hallgrímsson

