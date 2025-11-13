Qué pasa si Portugal gana, empata o pierde ante Irlanda por las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026

La Selección de Portugal ya comenzó su partido clave en su camino al Mundial 2026, enfrentando a Irlanda por la anteúltima jornada de las Eliminatorias UEFA. Con Cristiano Ronaldo como su gran referente, los lusos buscan asegurar su clasificación directa, pero todavía dependen de su desempeño en este duelo para definir su futuro en la competición.

El encuentro, que arrancó desde las 13:45 hs de la CDMX, promete ser intenso, ya que Irlanda también necesita sumar puntos para mantener vivas sus aspiraciones. Mientras tanto, Portugal llega con la obligación de sacar un buen resultado para no depender de otros encuentros y garantizar su boleto al torneo internacional.

Qué pasa si Portugal gana ante Irlanda

Si el equipo de Roberto Martínez consigue los tres puntos en su visita a Irlanda, logrará la clasificación directa al Mundial 2026. Un triunfo dejaría a los lusos en una posición de total tranquilidad y les permitiría llegar a la última jornada con la seguridad de que ya estarán en la competición.

Qué pasa si Portugal empata ante Irlanda

El empate no le sirve a Portugal, ya que Hungría ganó su partido ante Armenia y se mantiene dos puntos por encima en la tabla. Con ese resultado, los lusos no podrían asegurar su clasificación hoy y tendrían que definir todo en la última jornada de las Eliminatorias.

Qué pasa si Portugal pierde ante Irlanda

Si Portugal pierde, corre el riesgo de perder el primer lugar del grupo y caer en zona de repechaje en la última jornada. Aun así, los lusos son favoritos sobre el papel y se espera que logren sumar los puntos necesarios, aunque Irlanda saldrá a la cancha con la misma necesidad de ganar para mantener vivas sus aspiraciones. La derrota complicaría la situación, pero aún no eliminaría las posibilidades de clasificación directa.