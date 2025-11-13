Portugal sufrió un traspié inesperado este jueves por la tarde y tendrá que sufrir más de la cuenta para cumplir el objetivo: el conjunto luso perdió por 2-0 ante Irlanda en su visita a la ‘Isla Esmeralda’. En una presentación para el olvido lejos de casa, los dirigidos por Roberto Martínez no hicieron pie, no sumaron puntos y dejaron pasar una oportunidad de lograr la clasificación.

Para colmo, el partido de turno fue malo por completo: Cristiano Ronaldo vio la tarjeta roja en la caída de su selección ante los ‘Boys in Green’ en Dublin, y no podrá decir presente en la definición del Grupo F de las Eliminatorias Europeas. El delantero y estrella fue expulsado a causa de un codazo sin balón a un rival y se perderá el partido trascendental de la competencia.

Al no poder imponerse en Irlanda, la Selección de Portugal puso en riesgo su clasificación al Mundial 2026. A las Eliminatorias UEFA para la Copa del Mundo le restan sólo una jornada, y allí se conocerá quiénes serán los equipos que saquen boleto directo al certamen, quiénes jugarán el Playoff para obtener su pasaje y quiénes quedan sin chances de ir al torneo intercontinental.

CR7 se marchó furioso tras la derrota con expulsión [foto: Getty]

¿Cómo quedó el Grupo F de las Eliminatorias UEFA tras la derrota de Portugal?

Con el traspié consumado del equipo de Cristiano Ronaldo ante Irlanda, Portugal continúa en el 1° lugar, con 10 unidades (+5 de diferencia de gol) y en zona de clasificación directa. Por detrás, lo sigue Hungría en el 2° puesto con 8 unidades (+2) y en zona de Playoffs. Por último, Irlanda marcha en la 3° posición con 7 unidades (+1), y Armenia se estaciona en la 4° ubicación con 3 unidades (-8).

¿Cómo se juega la última jornada del Grupo F de las Eliminatorias UEFA?

En la sexta y última fecha que cerrará la zona, Portugal recibirá a Armenia en el Estadio Do Dragao en Oporto, en un enfrentamiento entre el primero y el último del grupo. Por su parte, Hungría recibirá a Irlanda en el estadio Puskas Arena en Budapest, en un duelo mano a mano entre el segundo y el tercero de la tabla de posiciones. Esos dos partidos definirán el Grupo F.

¿Qué resultados necesita Portugal para clasificar al Mundial 2026?

Ante el escenario en cuestión, Portugal se asegura con un triunfo ante Armenia el boleto directo a la Copa del Mundo. De cosechar un empate con Armenia en el encuentro del próximo domingo, se clasificará en el caso de que Hungría no golee a Irlanda en su respectivo en cuentro. Si sufre una derrota ante Armenia, se clasificará en caso de que Hungría no le gane a Irlanda.

La tabla de posiciones de las Eliminatorias UEFA tras la derrota de Portugal: