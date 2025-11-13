Es tendencia:
¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Irlanda vs. Portugal por las Eliminatorias UEFA

El seleccionado de Cristiano Ronaldo sueña con la clasificación al Mundial 2026 en su visita a Irlanda por las eliminatorias UEFA.

Por Ramiro Canessa

Esta semana se vuelve a retomar la fecha FIFA y mientras algunos países que ya están clasificados disputan partidos de preparación, hay otros que todavía están en búsqueda de asegurar su boleto. Uno de ellos es Portugal, que hoy mismo puede clasificarse de forma directa al certamen internacional. Con Cristiano Ronaldo a la cabeza, visitan a Irlanda en un duelo clave para ambos equipos.

Desde las 13:45 hs de la CDMX, los lusos irán en búsqueda de la clasificación y con una victoria lo conseguirán sin esperar los resultados del partido entre Hungría y Armenia. Irlanda, por su parte, todavía sueña con el repechaje y sabe que los tres puntos pueden ser claves para llegar con vida a la última jornada, en la que justamente se medirán ante Hungría.

Portugal ha mostrado una versión sólida durante todo el proceso y depende únicamente de sí mismo para asegurar su lugar. El equipo de Roberto Martínez apuesta nuevamente por la experiencia de sus figuras y por el talento joven que ha sabido responder cuando fue necesario.

Alineación de Irlanda para recibir a Portugal

  • Kelleher
  • O’Brien
  • Collins
  • O’Shea
  • Coleman
  • Ebosele
  • Cullen
  • Moran
  • Taylor
  • Azaz
  • Ogbene
Alineación de Portugal para visitar a Irlanda

  • Diogo Costa
  • Semedo
  • Dias
  • Veiga
  • M. Nunes
  • Palhinha
  • Neves
  • Vitinha
  • Bernardo Silva
  • João Félix
  • Cristiano Ronaldo
