Las Eliminatorias UEFA llegan a su fecha decisiva, en busca de los últimos clasificados del Viejo Continente rumbo a la Copa del Mundo. Dentro de los juegos del fin de semana, se destaca el que tendrá como animadores a Portugal y Armenia, que se enfrentarán en el marco de la 6° jornada del Grupo F. A continuación, conoce todo lo que hay que saber sobre el juego.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo llegan Portugal y Armenia al juego de las Eliminatorias UEFA?

Los ‘Lusos’ arriban a este último encuentro con posibilidades concretas de clasificarse al Mundial 2026 en esta fecha. Los dirigidos por Roberto Martínez se ubican en el 1° puesto del Grupo F del torneo, con 10 unidades, producto de tres triunfos, un empate y una caída, pero vienen de perder por 2-0 ante Irlanda en condición de visitante.

Por su parte, los ‘Havaqakan’ alcanzan esta instancia ya sin chances de ir a la cita mundialista, por más que sume de a tres ahora. El conjunto de Yeghishe Melikyan se coloca en el 4° y último lugar de la zona, con solo 3 puntos, tras cosechar una victoria y cuatro derrotas. En su último compromiso, cayeron por 1-0 ante Hungría en casa.

ver también Qué resultados necesita Portugal para clasificar al Mundial 2026 tras la derrota ante Irlanda

¿Cuándo juegan Portugal vs. Armenia por las Eliminatorias UEFA?

El partido Portugal vs. Armenia se llevará a cabo el próximo domingo 16 de noviembre, en el encuentro que abrirá la agenda del día de juegos de las Eliminatorias Europeas. El enfrentamiento entre ambas selecciones, correspondiente a la jornada 6 del Grupo F, dará inicio a partir de las 08.00 horas del Centro de México.

Publicidad

Publicidad

¿Dónde juegan Portugal vs. Armenia por las Eliminatorias UEFA?

El partido Portugal vs. Armenia tendrá como sede al Estádio do Dragão, el recinto donde juega sus cotejos de local el popular Porto, histórico club de Portugal. El establecimiento, ubicado precisamente en el municipio de Oporto, cuenta con una capacidad para poco más de 50 mil espectadores. Se espera un estadio repleto para vivir lo que, probablemente, sea la clasificación de la Selección al Mundial 2026.

El estadio del Porto espera por Portugal y Armenia [Foto: Getty]

¿Qué canal transmite Portugal vs. Armenia por las Eliminatorias UEFA?

El partido Portugal vs. Armenia se podrá sintonizar en vivo y en directo a lo largo y ancho del territorio mexicano, en forma exclusiva, a través de la señal de SKY Sports, que será la única pantalla que se ocupará de la transmisión del encuentro en el país. Se desconoce cuál será el rating aproximado, dado que Cristiano Ronaldo no jugará a raíz de la expulsión que sufrió ante Irlanda.

Publicidad

Publicidad

ver también Roberto Martínez, DT de Portugal, sobre la expulsión de Cristiano Ronaldo: “Lo hablamos en el vestuario”

En síntesis: