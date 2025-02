Santiago Giménez dio un enorme salto en su carrera luego de ser fichado por Milan, club que le pagó al Feyenoord poco más de 35 millones de euros para hacerse con sus servicios en el mercado de fichajes de invierno. Dicha suma no pareció pesarle en absoluto al delantero de 23 años, quien ya ha logrado destacarse con una de las playeras más pesadas de Europa.

Con 3 goles en 6 partidos, el Bebote se posicionó como uno de los favoritos de la afición rossonera. Al menos, así lo afirmó el periodista ítalo-argentino Vito de Palma, quien cuenta con más de 25 años de experiencia en la cadena ESPN y actualmente se desempeña como comentarista de los partidos de la Serie A y otros certámenes internacionales.

Al respecto, el comunicador destacó las aptitudes que presenta el surgido en Cruz Azul, a quien comparó con otros históricos delanteros italianos tales como Christian Vieri, Gigi Riva o Roberto Boninsegna, aunque advirtió que dependerá de contar con un buen equipo para obtener resultados con el conjunto lombardo.

“Es un buen jugador, tiene personalidad. Los buenos jugadores no necesitan tiempo para adaptarse porque tienen un alfabeto en común que es el buen futbol. Se ve que es un jugador que va a crecer, es un buen delantero que se ve que sabe jugar”, aseguró.

Además, agregó: “Un delantero depende del equipo, en el futbol nadie gana solo. Si le arman un buen equipo alrededor puede triunfar en Milan porque ya supero el examen de peso de la playera. Ya es ídolo de la afición; si no hace más goles la culpa no va a ser de él, sino del equipo que no lo abastece”.

¿Es Sérgio Conceicao el entrenador ideal para Santiago Giménez?

En tanto, el oriundo de la ciudad de Bari hizo hincapié en la eliminación del Milan de la UEFA Champions League 2024/2025, torneo en el que se marchó en la ronda de playoffs rumbo a los octavos de final tras caer por 2-1 frente a Feyenoord, casualmente el ex equipo de Santiago Giménez.

Uno de los principales apuntados por dicha eliminación fue el entrenador Sérgio Conceicao, quien sacó al ariete mexicano a los 26 minutos del segundo tiempo luego de la expulsión sufrida por Theo Hernández momentos antes. Sin embargo, el entrenador portugués quedó marcado por dicha decisión, ya que dos minutos más tarde llegó el gol del empate del argentino Julián Carranza para el equipo neerlandés.

Al respecto, De Palma comentó: “Hay un contexto y una responsabilidad del entrenador, hace unos cambios increíbles. Tenía que mantener el 1-0 para ir a penales o mantener el status quo (…) después de lo que pasó, me parece difícil que Conceicao recupere la confianza del plantel. Yo lo cambiaría ya, no esperaría hasta junio”.

Y opinó acerca de cuáles serían los mejores candidatos no solo para conseguir resultados en Milan, sino para explotar la capacidad goleadora y el juego de Santiago Giménez de la mejor manera posible. “El técnico que está disponible y mejor juega para los ‘9’ es Maurizio Sarri. Pero no es un técnico para entrar a mitad de temporada, es un fundamentalista que juega un futbol muy preordenado y táctico. Necesita trabajar en la pretemporada para que sus conceptos le entren a sus jugadores. Si tuviera que cambiar hoy, elegiría a (Massimiliano) Allegri”, añadió.

