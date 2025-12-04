¿A qué hora corre Pato O’Ward en el Gran Premio de Abu Dhabi 2025 de la F1?

El Gran Premio de Abu Dhabi 2025 contará con presencia mexicana en la pista. Aunque Checo Pérez recién retornará a la Fórmula 1 en 2026 como piloto titular de Cadillac, la última joranda de la presente temporada tendrá a Patricio O’Ward como representante del país a bordo del MCL39.

Al igual que sucedió en el Gran Premio de México, Pato pilotará para McLaren en la Práctica Libre 1. Por reglamento, las escuderías deben ceder los asientos de cada piloto al menos dos veces por temporada y Oscar Piastri solamente lo hizo en una oportunidad hasta el momento.

Por eso, el australiano se perderá la primera sesión para dejarle su lugar a Pato, una situación que lo complica en la lucha por el título ante Lando Norris y Max Verstappen. A continuación, checa a qué hora podrás sintonizar la Práctica Libre 1 con la presencia de Patricio O’Ward en el Yas Marina Circuit.

Horario de la Práctica Libre 1 del GP de Abu Dhabi, con Pato O’Ward

03:30h México

04:30h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú

05:30h Venezuela y Bolivia

06:30h Argentina, Chile Uruguay y Paraguay

10:30h España

Patricio O’Ward, piloto de reserva de McLaren (GETTY IMAGES)

Resto del cronograma del GP de Abu Dhabi 2025

Práctica Libre 2: Viernes 5 de diciembre

07:00h México

08:00h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú

09:00h Venezuela y Bolivia

10:00h Argentina, Chile Uruguay y Paraguay

14:00h España

Práctica Libre 3: Sábado 6 de diciembre

04:30h México

05:30h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú

06:30h Venezuela y Bolivia

07:30h Argentina, Chile Uruguay y Paraguay

11:30h España

Clasificación: Sábado 6 de diciembre

08:00h México

09:00h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú

10:00h Venezuela y Bolivia

11:00h Argentina, Chile Uruguay y Paraguay

15:00h España

Carrera: Domingo 7 de diciembre