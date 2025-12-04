Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

¿A qué hora corre Pato O’Ward en el Gran Premio de Abu Dhabi 2025 de la F1?

El mexicano reemplazará a Oscar Piastri en la Práctica Libre 1 que se llevará a cabo en la madrugada del viernes.

Por Leandro Barraza

Sigue a Bolavip en Google!
Patricio O'Ward en Abu Dhabi
© GETTY IMAGESPatricio O'Ward en Abu Dhabi

El Gran Premio de Abu Dhabi 2025 contará con presencia mexicana en la pista. Aunque Checo Pérez recién retornará a la Fórmula 1 en 2026 como piloto titular de Cadillac, la última joranda de la presente temporada tendrá a Patricio O’Ward como representante del país a bordo del MCL39.

Publicidad

Al igual que sucedió en el Gran Premio de México, Pato pilotará para McLaren en la Práctica Libre 1. Por reglamento, las escuderías deben ceder los asientos de cada piloto al menos dos veces por temporada y Oscar Piastri solamente lo hizo en una oportunidad hasta el momento.

Por eso, el australiano se perderá la primera sesión para dejarle su lugar a Pato, una situación que lo complica en la lucha por el título ante Lando Norris y Max Verstappen. A continuación, checa a qué hora podrás sintonizar la Práctica Libre 1 con la presencia de Patricio O’Ward en el Yas Marina Circuit.

Horario de la Práctica Libre 1 del GP de Abu Dhabi, con Pato O’Ward

  • 03:30h México
  • 04:30h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú
  • 05:30h Venezuela y Bolivia
  • 06:30h Argentina, Chile Uruguay y Paraguay
  • 10:30h España
Publicidad
Patricio O&#039;Ward, piloto de reserva de McLaren

Patricio O’Ward, piloto de reserva de McLaren (GETTY IMAGES)

¿Qué necesitan Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri para ser campeones de la F1?

ver también

¿Qué necesitan Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri para ser campeones de la F1?

Resto del cronograma del GP de Abu Dhabi 2025

Práctica Libre 2: Viernes 5 de diciembre

  • 07:00h México
  • 08:00h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú
  • 09:00h Venezuela y Bolivia
  • 10:00h Argentina, Chile Uruguay y Paraguay
  • 14:00h España

Práctica Libre 3: Sábado 6 de diciembre

  • 04:30h México
  • 05:30h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú
  • 06:30h Venezuela y Bolivia
  • 07:30h Argentina, Chile Uruguay y Paraguay
  • 11:30h España
Publicidad

Clasificación: Sábado 6 de diciembre

  • 08:00h México
  • 09:00h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú
  • 10:00h Venezuela y Bolivia
  • 11:00h Argentina, Chile Uruguay y Paraguay
  • 15:00h España

Carrera: Domingo 7 de diciembre

  • 07:00h México
  • 08:00h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú
  • 09:00h Venezuela y Bolivia
  • 10:00h Argentina, Chile Uruguay y Paraguay
  • 14:00h España
leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
La advertencia de Pato O'Ward a Lando Norris y Oscar Piastri
FÓRMULA 1

La advertencia de Pato O'Ward a Lando Norris y Oscar Piastri

Así le fue a Pato O'Ward en el GP de México 2025
FÓRMULA 1

Así le fue a Pato O'Ward en el GP de México 2025

Resultado de la Practica Libre 1 del Gran Premio de México 2025
FÓRMULA 1

Resultado de la Practica Libre 1 del Gran Premio de México 2025

Colapinto exige sanción para Helmut Marko y apunta contra la FIA
FÓRMULA 1

Colapinto exige sanción para Helmut Marko y apunta contra la FIA

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo