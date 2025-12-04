¿A qué hora corre Pato O’Ward en el Gran Premio de Abu Dhabi 2025 de la F1?

El Gran Premio de Abu Dhabi 2025 contará con presencia mexicana en la pista. Aunque Checo Pérez recién retornará a la Fórmula 1 en 2026 como piloto titular de Cadillac, la última joranda de la presente temporada tendrá a Patricio O’Ward como representante del país a bordo del MCL39.
Al igual que sucedió en el Gran Premio de México, Pato pilotará para McLaren en la Práctica Libre 1. Por reglamento, las escuderías deben ceder los asientos de cada piloto al menos dos veces por temporada y Oscar Piastri solamente lo hizo en una oportunidad hasta el momento.
Por eso, el australiano se perderá la primera sesión para dejarle su lugar a Pato, una situación que lo complica en la lucha por el título ante Lando Norris y Max Verstappen. A continuación, checa a qué hora podrás sintonizar la Práctica Libre 1 con la presencia de Patricio O’Ward en el Yas Marina Circuit.
Horario de la Práctica Libre 1 del GP de Abu Dhabi, con Pato O’Ward
- 03:30h México
- 04:30h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú
- 05:30h Venezuela y Bolivia
- 06:30h Argentina, Chile Uruguay y Paraguay
- 10:30h España
Patricio O’Ward, piloto de reserva de McLaren (GETTY IMAGES)
Resto del cronograma del GP de Abu Dhabi 2025
Práctica Libre 2: Viernes 5 de diciembre
- 07:00h México
- 08:00h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú
- 09:00h Venezuela y Bolivia
- 10:00h Argentina, Chile Uruguay y Paraguay
- 14:00h España
Práctica Libre 3: Sábado 6 de diciembre
- 04:30h México
- 05:30h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú
- 06:30h Venezuela y Bolivia
- 07:30h Argentina, Chile Uruguay y Paraguay
- 11:30h España
Clasificación: Sábado 6 de diciembre
- 08:00h México
- 09:00h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú
- 10:00h Venezuela y Bolivia
- 11:00h Argentina, Chile Uruguay y Paraguay
- 15:00h España
Carrera: Domingo 7 de diciembre
- 07:00h México
- 08:00h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú
- 09:00h Venezuela y Bolivia
- 10:00h Argentina, Chile Uruguay y Paraguay
- 14:00h España