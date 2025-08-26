Ya es un hecho que Sergio Pérez volverá a la Fórmula 1 en 2026 tras una temporada de ausencia. Este martes, el equipo Cadillac confirmó al tapatío como uno de sus dos pilotos, junto al finlandés Valtteri Bottas, de cara al próximo año en el que la escudería estadounidense hará su debut en La Máxima.

Publicidad

Publicidad

ver también El mensaje que le dedicó América a Checo Pérez tras unirse a Cadillac en la Fórmula 1

Naturalmente, esta noticia generó una enorme repercusión no solo en el ambiente deportivo sino también fuera de este. Sin ir más lejos, llegó hasta el ámbito de la política ya que nada menos que Claudia Sheinbaum, presidente de la República, le envió un mensaje con tres contundentes palabras al ex Red Bull en su más reciente conferencia de prensa.

“Le deseamos suerte”, dijo la máxima mandataria desde Palacio Nacional, donde también felicitó a la tenista Renata Zarazúa por su victoria contra Madison Keys en el marco de la primera ronda del US Open. Además, aseguró que ese es el mismo deseo que le envía a “todos los mexicanos que representan a México”.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Cabe destacar que Checo Pérez, de 35 años, disputará la que será su 15a. temporada en la Fórmula 1, categoría en la que compitió ininterrumpidamente entre 2011 y 2024 pasando por equipos como Sauber, McLaren, Force India, Racing Point y Red Bull. Además, participó en 281 carreras, obtuvo seis victorias y acumuló 1638 puntos.

La palabra de Checo Pérez tras ser anunciado como piloto de Cadillac de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1

Luego de que se anunciara oficialmente la noticia del fichaje de Checo Pérez con Cadillac, Fórmula 1 difundió una serie de declaraciones del oriundo de Guadalajara. “Unirme al equipo Cadillac de Fórmula 1 es un nuevo capítulo increíblemente emocionante en mi carrera. Desde nuestras primeras conversaciones, pude percibir la pasión y la determinación que hay detrás de este proyecto”, indicó el mexicano.

Publicidad

Publicidad

Además, agregó: “Es un honor formar parte de la creación de un equipo que puede desarrollarse conjuntamente para que, con el tiempo, luchemos en primera línea. Cadillac es un nombre legendario en el automovilismo estadounidense, y ayudar a llevar a una empresa tan fantástica a la Fórmula 1 es una gran responsabilidad, pero estoy seguro de que puedo asumirla“.

Checo Pérez volverá a la Fórmula 1 en 2026 tras un año de ausencia. (Getty Images)

Y concluyó: “Estoy orgulloso de formar parte de un proyecto tan ambicioso y significativo desde el principio. Estoy muy contento de formar parte de una alineación tan dinámica y creo que juntos podemos ayudar a convertir a este equipo en un verdadero contendiente, el equipo de las Américas. Contamos con el apoyo de todo el continente y queremos que todos se sientan orgullosos”.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo debutará Checo Pérez con Cadillac en la Formula 1?

Así las cosas, para ver el debut oficial de Checo Pérez con Cadillachabrá que esperar hasta el fin de semana del 8 de marzo del próximo año. Esa será la fecha en la que La Máxima abrirá la acción de su temporada 2026 en el circuito australiano de Melbourne.