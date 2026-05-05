La Fórmula 1 eligió a Checo Pérez como el quinto mejor piloto del Gran Premio de Miami

Checo Pérez logró su mejor fin de semana en la Fórmula 1 desde su regreso a la categoría, en una carrera en la que finalizó 16°. Por este motivo, la Fórmula 1 lo distinguió y eligió al mexicano como el quinto mejor piloto durante el Gran Premio de Miami.

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La Fórmula 1 utiliza los famosos “Power Rankings” para puntuar la actuación de cada piloto luego de cada Gran Premio. Un panel de cinco jueces de la categoría evalúa a cada deportista y los puntúa del 1 al 10 en función del rendimiento a lo largo del fin de semana para después formar un top10 con los pilotos en base a su desempeño.

En este sentido, el panel de jueces de la Fórmula 1 le dio un puntaje de 7,6 a Checo Pérez, lo que lo hizo posicionarse 5° dentro del top10 del Gran Premio de Miami. El líder del Power Ranking fue Kimi Antonelli con un 9,4 luego de haber ganado la carrera.

La explicación de la Fórmula 1 del puntaje de Checo Pérez

“Cadillac introdujo las primeras mejoras importantes de su temporada de debut en la F1 en Miami, y los primeros indicios fueron prometedores, sobre todo con Sergio Pérez al volante. Tras terminar por delante del Williams de Alex Albon y del Aston Martin de Lance Stroll en la carrera sprint, el mexicano volvió a intercalarse entre los dos Aston Martin en el Gran Premio, lo que significó que la escudería más reciente de la F1 ya no se quedaba rezagada en la parte trasera del pelotón”, fue la explicación para el puntaje y el rendimiento del mexicano.

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Así destacó la Fórmula 1 a Checo Pérez (F1)

El mes sin carreras le sirvió a Cadillac para mejorar el monoplaza y a Checo Pérez se lo vio más cómodo durante todo el fin de semana. Lo positivo para el tapatío es que siempre terminó por delante de Valtteri Bottas, quien no deja de ser su compañero pero también es el primer rival con el que el piloto se compara.

Y si bien la escudería norteamericana aún está lejos de la mayoría, en Cadillac seguirán trabajando. Uno de los principales objetivos es crecer para intentar que ya sea Checo Pérez o Valtteri Bottas puedan superar la Q1 en la clasificación, algo que ninguno de los dos ha podido hacer todavía.

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Más allá de esto, en la Fórmula 1 hay múltiples variables a analizar y es por eso que el panel de jueces de la categoría destacó a Checo Pérez en su Power Ranking. Después de Miami, ahora la próxima carrera del tapatío será el 24 de mayo en Canadá.

En síntesis