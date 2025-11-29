Es tendencia:
¿A qué hora es la clasificación del Gran Premio de Qatar 2025 de la F1?

Oscar Piastri ganó la Sprint en el primer turno del día y ahora intentará volver a conseguir la pole para meterle presión a su compañero de equipo, Lando Norris.

Por Leandro Barraza

Gran Premio de Qatar 2025 de la Fórmula 1
© GETTY IMAGESGran Premio de Qatar 2025 de la Fórmula 1

El campeón de la temporada 2025 de la Fórmula 1 podría definirse este fin de semana en el marco del Gran Premio de Qatar. Tras la victoria de Oscar Piastri en la Sprint, Lando Norris lidera el Mundial con 22 puntos de ventaja a falta de dos carreras y un buen resultado en Losail podría darle su primer título de Mundial de Pilotos.

El circuito del GP de Qatar fue diseñado para motos y esto lo convierte en uno de los más difíciles del calendario por los límites estrechos. En este contexto, la clasificación suele jugar un factor clave en el resultado de la carrera y por eso habrá que estar muy atento a lo que suceda en la qualy de este mismo sábado 29 de noviembre.

Una pole en la clasificación le daría medio título a Lando Norris, quien necesita conseguir dos o más puntos que Oscar Piastri y Max Verstappen al finalizar el domingo. Caso contrario, tendrá que esperar hasta Abu Dhabi para intentar poner el broche de oro.

Horario por países de la clasificación del GP de Qatar 2025

  • México: 12:00 HS
  • Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 13:00 HS
  • Bolivia y Venezuela: 14:00 HS
  • Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 15:00 HS
Lando Norris y Oscar Piastri en Qatar (GETTY IMAGES)

Así está la lucha por el Mundial de Pilotos 2025

  1. Lando Norris (McLaren) – 396
  2. Oscar Piastri (McLaren) – 374
  3. Max Verstappen (Red Bull Racing) – 371
leandro barraza
Leandro Barraza
