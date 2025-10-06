Adiós Fox Sports: esta señal transmitirá el resto de la temporada 2025 de la Fórmula 1 en México

La temporada 2025 de la Fórmula 1 cambia de señal en México. Luego de un extenso conflicto entre Fox Sports y la máxima categoría del automovilismo por falta de pagos, otra señal tomó la posta y pasará a transmitir el Gran Circo con efecto inmediato en lo que resta del año.

Las Prácticas Libres del reciente Gran Premio de Singapur debían ser transmitidas por Fox Sports, pero eso no sucedió debido a que la F1 decidió suspender la señal a la espera de una reunión con Fox Sports por las irregularidades en el pago. Finalmente, la Máxima optó por dar por finalizado el contrato y ahora Sky Sports México toma la posta.

Sky Sports pasará a transmitir la F1 en México (GETTY IMAGES)

Cabe recordar que los usuarios también tienen la posibilidad de sintonizar la Fórmula 1 a través de ‘F1 TV Access‘. Este se contrata a través de la web oficial y los usuarios pueden acceder al paquete básico de 64 pesos mensuales o al Pro, con un costo de 129 pesos al mes (primeros cinco meses a 103.20 pesos para nuevos usuarios).

Próximas carreras de la F1 en 2025