McLaren festejó más que nadie en el Gran Premio de Singapur. Pese a que ni Oscar Piastri ni Lando Norris pudieron ganar la carrera en el Marina Bay, el equipo papaya consiguió los puntos suficientes para asegurarse matemáticamente el bicampeonato de Constructores con seis carreras de anticipación y se asentó como la segunda escudería más laureada en la historia de la Fórmula 1.

Salvo un desastre, el Mundial de Pilotos también será para alguno de los dos pilotos de McLaren en lo que promete ser una temporada soñada para la escudería luego de lo que fue el dominio repartido entre Red Bull Racing y Mercedes en los últimos largos años de la Máxima.

La tabla de los equipos más ganadores en la historia de la F1:

ESCUDERÍA MUNDIAL DE PILOTOS CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES TOTAL 1 Ferrari 15 16 31 2 McLaren 12 10 22 3 Mercedes 9 8 17 4 Williams 7 8 15 5 Lotus 6 7 13 6 Red Bull 6 6 12 7 Brabham 4 2 6 8 Cooper 2 2 4 9 Renault 2 2 4

¿Cuándo fue la última vez que Ferrari ganó un título?

Si bien el equipo de Maranello es el más ganador en la historia de la Fórmula 1 y el que más aficionados tiene repartidos a lo largo del mundo, lo cierto es que atraviesa una larga sequía. Puntualmente, la última vez que Ferrari ganó un título fue el de Constructores 2008 de la mano de Felipe Massa y Kimi Räikkönen.