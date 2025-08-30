Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

¿Por qué Checo Pérez no corre el Gran Premio de Países Bajos 2025 con Cadillac?

El piloto mexicano ya fue presentado en su nueva escudería, pero no fue parte de las acciones en Zandvoort. Conoce el motivo.

Por Leandro Barraza

Checo Pérez en su presentación con Cadillac
© GETTY IMAGESCheco Pérez en su presentación con Cadillac

Checo Pérez fue uno de los grandes protagonistas de la semana en el mundo del deporte. Tras una larga espera de ocho meses, finalmente se confirmó el regreso del mexicano a la Fórmula 1, de la mano del equipo Cadillac, luego de lo que había sido su despido de Red Bull Racing en diciembre de 2024.

El oriundo de Guadalajara había sido vinculado con Alpine y Mercedes, pero finalmente será compañero de Valtteri Bottas en la dupla titular de Cadillac. No obstante, su participación en la categoría no tendrá efecto inmediato y a continuación te contamos la razón por la cual Checo no está siendo parte del Gran Premio de Países Bajos 2025.

El anuncio de Cadillac con Valtteri Bottas y Checo Pérez (Foto: @Cadillac_F1)

El anuncio de Cadillac con Valtteri Bottas y Checo Pérez (Foto: @Cadillac_F1)

Publicidad
Fernando Alonso le responde a los rookies y defiende el regreso de Checo Pérez a la F1: “No es caridad”

ver también

Fernando Alonso le responde a los rookies y defiende el regreso de Checo Pérez a la F1: “No es caridad”

¿Por qué Checo Pérez no corre el GP de Países Bajos 2025?

El motivo por el que Sergio Pérez no es parte del Gran Premio de Países Bajos es que firmó con Cadillac, pero para la temporada 2026. De hecho, el equipo estadounidense no está participando de la Fórmula 1 actualmente, sino que se sumará el año siguiente con dos coches adicionales (la parrilla pasa de tener 20 a 22 monoplazas).

Por eso, Checo se perderá todas las carreras que restan en el año y su debut con Cadillac se dará recién en 2026, más precisamente el fin de semana del 6 al 8 de marzo en el marco del Gran Premio de Australia. No obstante, antes de ello tendrá la pretemporada a bordo del nuevo coche.

David Faitelson advirtió a Checo Pérez con picante mensaje por su vuelta a la Fórmula 1: “Lo hace…”

ver también

David Faitelson advirtió a Checo Pérez con picante mensaje por su vuelta a la Fórmula 1: “Lo hace…”

leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
Fernando Alonso defiende el regreso de Checo Pérez
FÓRMULA 1

Fernando Alonso defiende el regreso de Checo Pérez

Así reaccionó Max Verstappen al regreso de Checo Pérez a la F1
FÓRMULA 1

Así reaccionó Max Verstappen al regreso de Checo Pérez a la F1

Los circuitos en los que Checo Pérez ya ganó y volverá a competir en 2026
FÓRMULA 1

Los circuitos en los que Checo Pérez ya ganó y volverá a competir en 2026

América vs Pachuca: estos son los mejores tres pronósticos en el juego que será a puertas cerradas
Apuestas

América vs Pachuca: estos son los mejores tres pronósticos en el juego que será a puertas cerradas

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo