¿Por qué Checo Pérez no corre el Gran Premio de Países Bajos 2025 con Cadillac?

Checo Pérez fue uno de los grandes protagonistas de la semana en el mundo del deporte. Tras una larga espera de ocho meses, finalmente se confirmó el regreso del mexicano a la Fórmula 1, de la mano del equipo Cadillac, luego de lo que había sido su despido de Red Bull Racing en diciembre de 2024.

El oriundo de Guadalajara había sido vinculado con Alpine y Mercedes, pero finalmente será compañero de Valtteri Bottas en la dupla titular de Cadillac. No obstante, su participación en la categoría no tendrá efecto inmediato y a continuación te contamos la razón por la cual Checo no está siendo parte del Gran Premio de Países Bajos 2025.

El anuncio de Cadillac con Valtteri Bottas y Checo Pérez (Foto: @Cadillac_F1)

¿Por qué Checo Pérez no corre el GP de Países Bajos 2025?

El motivo por el que Sergio Pérez no es parte del Gran Premio de Países Bajos es que firmó con Cadillac, pero para la temporada 2026. De hecho, el equipo estadounidense no está participando de la Fórmula 1 actualmente, sino que se sumará el año siguiente con dos coches adicionales (la parrilla pasa de tener 20 a 22 monoplazas).

Por eso, Checo se perderá todas las carreras que restan en el año y su debut con Cadillac se dará recién en 2026, más precisamente el fin de semana del 6 al 8 de marzo en el marco del Gran Premio de Australia. No obstante, antes de ello tendrá la pretemporada a bordo del nuevo coche.