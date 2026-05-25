El piloto británico de Mercedes comenzó el GP de Canadá con una valiosa victoria en la Sprint, pero terminó el fin de semana de la peor manera.

George Russell querrá olvidar rápidamente el Gran Premio de Canadá 2026. Aunque las cosas habían comenzado de la mejor manera para el británico con sus dos poles y la victoria en la Sprint, todo lo bueno que había hecho terminó siendo en vano en la vuelta 30 de la carrera principal, cuando su coche falló y se vio obligado a abandonar.

Publicidad

Este inconveniente (falla en la unidad de potencia) le dejó el triunfo servido a su compañero, Andrea Kimi Antonelli, quien encadenó su cuarta victoria consecutiva en la F1 para llegar a los 131 puntos en la cima de la tabla del Mundial de Pilotos.

Tras la carrera, Russell tuvo una declaración pesimista en diálogo con la prensa: “Parece que los dioses no quieren verme luchar por el Mundial. En este momento depende de Antonelli perderlo. Lleva demasiados puntos de ventaja“. Sin embargo, las malas noticias continuaron después del evento principal.

Luego de la bandera a cuadros, la FIA emitió un comunicado confirmando una multa de 5.000 euros para Russell por conducta antideportiva. Sin embargo, George se librará de este castigo si no reincide en los próximos 12 meses.

Publicidad

Por esta acción la FIA sancionó a George Russell

La multa económica contra George Russell fue por su reacción tras quedar fuera de la carrera. Puntualmente, el británico lanzó de mala manera el reposacabezas hacia el asfalto de la pista, así como también sus guantes.

RUSSELL OUT ❌



Heading onboard as George Russell gets out of his stricken Mercedes ⬇️#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/cKzyCh0hgA — Formula 1 (@F1) May 24, 2026

No obstante, Russell pidió perdón públicamente en redes sociales por su accionar. “Mis disculpas para los marshals y la FIA por haber hecho su trabajo más difícil de lo que debía ser. Muchas emociones en ese momento”, escribió el piloto inglés.

Publicidad

En síntesis