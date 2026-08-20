Cadillac y Checo Pérez afrontan cambios severos en la segunda mitad de temporada

El equipo norteamericano llega al Gran Premio de Países Bajos con un nuevo Team Principal y también puede haber novedades sobre modificaciones en las esferas más altas.

En Cadillac hay muchas novedades alrededor de Checo Pérez y el equipo. Hay un consentimiento generalizado de que ha Sergio conducido a un gran nivel en lo que va de la temporada. De hecho, uno de los asientos que podría cambiar para el año que viene es el de Valtteri Bottas, quien ha sido totalmente superado por Checo.

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Hay dos cosas que tienen que ver con Cadillac para la segunda mitad de la temporada: una estrictamente con lo deportivo y otra estrictamente con lo administrativo y con las propiedades de equipo donde puede haber novedades.

Primero, ya sabemos los problemas de confiabilidad que ha tenido Cadillac en toda la temporada. Llegó un momento donde, en la búsqueda de rendimiento, seguir teniendo problemas de confiabilidad se hacía bastante redundante.

A mí me parece bastante extrema la decisión del equipo, pero Graeme Lowdon -que era el Team Principal- ha sido despedido y ha llegado Marcin Budkowski. Es bastante prematuro, porque al final de cuentas el gran mérito de Lowdon fue armar un equipo, ponerlo en pista, poner un auto que salga a correr, armar una estructura, que además está dividida en tres o cuatro fábricas… tuvo que hacer trabajar todo eso junto, crear una cultura de trabajo.

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Es verdad que la confiabilidad del auto no estuvo, pero me parece demasiado prematuro para despedir a tu Team Principal. Ahora, hay una cuestión por detrás que tiene que ver con el futuro y que es muy largo de explicar, pero voy a tratar de resumirlo.

¿Nuevo rumbo en la administración del equipo?

En este momento hay una investigación en Estados Unidos sobre Mark Walter. Tiene un imperio de compañías de seguro que las ha llevado a ser un imperio de equipos deportivos. Era dueño de los Lakers, de los Dodgers, parte dueño del Chelsea, dueño del equipo Andretti en IndyCar, dueño de Nascar y parte dueño del equipo Cadillac.

Esa invesitagación tiene que ver con un fraude de préstamos de las compañías de seguro para poder financiar la adquisición de todos estos equipos y por eso la venta rápida y apurada de Los Angeles Lakers. ¿Qué tiene esto que ver con Cadillac y el futuro de Checo Pérez? Que el CEO del equipo Cadillac (Dan Towriss) es la mano derecha de Mark Walter.

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De hecho, en ese sistema de compañías de seguro que tiene Walter, él es el que firma como el presidente, como CEO, como el encargado en muchas de ellas y está obviamente involucrado seriamente en la investigación.

En la necesidad que tiene Mark Walter de generar dinero rápido para poder acomodar todos los préstamos que ilegalmente se habría otorgado y poder cumplir con la ley antes de fin de año, ya vendió a los Lakers, se habla de una posible venta de los Dodgers, se habla de una posible venta del porcentaje que tienen en Chelsea y no sorprendería que termine por vender su porcentaje de Cadillac y del equipo Andretti.

A partir de ahí tendrá que ver qué hace Checo Pérez. Si está más relacionado internamente a esta parte del equipo o a General Motors o de qué lado Checo ha llegado al equipo como para firmar contrato y comprometerse con el desarrollo. A mí no me sorprendería que en los próximos días empecemos a escuchar que aparecen candidatos a comprar el equipo Cadillac por todo este contexto.

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Hay dos situaciones para analizar. La parte administrativa, donde puede haber un cambio de propietario en los próximos días que cambie la cultura y la idea… va a aparecer algún rumor de que Christian Horner traiga una oferta para comprar un porcentaje. Eso puede generar cierta inestabilidad en el equipo.

Por otro lado, un nuevo Team Principal y automáticamente un camino en el cual lo primero que tienen que solucionar es la confiabilidad y a partir de ahí empezar a ganar rendimiento. Pero el equipo tiene, en este momento, todas estas dudas acerca de si es capaz de poder llevar todos estos procesos adelante y finalmente entregar la mejora que ha prometido.

A todo esto, Zandvoort, fin de semana de Sprint, una sola tanda de entrenamiento, mucho desgaste en el neumático lateral, una pista que evoluciona mucho a lo largo del fin de semana y mucho para hablar.

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El video completo de Andrés Agulla en la previa del GP de Países Bajos