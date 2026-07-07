Lionel Messi marcó ante Egipto y así está la lucha por los 1000 goles contra Cristiano Ronaldo

En un partido caliente, que Argentina perdía 2-0 ante Egipto en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, Lionel Messi volvió a convertir. El país campeón de Qatar 2022 ganó 3-2 en Octavos de Final del Mundial 2026 y accedió a la siguiente instancia, gracias a un tanto del jugador de Inter Miami.
El capitán de la Albiceste vuelve a lo más alto de la tabla de máximos artilleros de esta edición mundialista, superando a Kylian Mbappé y Erling Haaland, por la mínima diferencia, y a Harry Kane, con una ventaja de dos anotaciones:
- Lionel Messi: 8 goles
- Kylian Mbappé: 7 goles
- Erling Haaland: 7 goles
- Harry Kane: 6 goles
- Jude Bellingham: 4 goles
- Mikel Oyarzabal: 4 goles
- Ousmane Dembélé: 4 goles
¡GOOOOL DE ARGENTINA! ¡MESSI! ¡MESSI! 🇦🇷🇦🇷— TUDN MEX (@TUDNMEX) July 7, 2026
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¿Cuántos goles tiene Lionel Messi en su carrera?
A lo largo de su carrera, Lionel Messi se mantiene con un total de 919 goles. Por su parte, Cristiano Ronaldo se mantiene en 976 anotaciones a lo largo de su carrera. El último gol del nacido en Madeira por también en la Copa del Mundo 2026. Marcó en la victoria 2-1 de Portugal ante Croacia, en los 16vos de Final que se disputaron el pasado jueves 2 de julio en el Estadio de Toronto, Canadá.
- 976 – Cristiano Ronaldo (Portugal)
- 919 – Lionel Messi (Argentina)
- 805 – Josef Bican (Austria)
- 757 – Pelé (Brasil)
- 745 – Romario (Brasil)
- 735 – Gerd Müller (Alemania)
- 718 – Robert Lewandowski (Polonia)
- 704 – Ferenc Puskas (Hungría)
- 647 – Jimmy Jones (Irlanda del Norte)
- 645 – Abe Lenstra (Países Bajos)
Así quedó la tabla de goleo del Mundial 2026 tras el gol de Lionel Messi en Argentina vs Egipto
En síntesis
- Argentina 3-2 Egipto: victoria en Octavos del Mundial 2026 con gol de Lionel Messi.
- 8 goles: Lionel Messi es el actual máximo artillero del Mundial 2026.
- 919 goles: registra Lionel Messi en su carrera, frente a 976 de Cristiano Ronaldo.