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Mundial 2026

Lionel Messi marcó ante Egipto y así está la lucha por los 1000 goles contra Cristiano Ronaldo

Lionel Messi marcó un gol contra Egipto en el Mundial 2026 y así sigue la lucha por llegar a los 1000 goles con Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo sigue por encima de Lionel Messi en cantidad de goles oficiales en sus carreras
© Getty ImagesCristiano Ronaldo sigue por encima de Lionel Messi en cantidad de goles oficiales en sus carreras

En un partido caliente, que Argentina perdía 2-0 ante Egipto en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, Lionel Messi volvió a convertir. El país campeón de Qatar 2022 ganó 3-2 en Octavos de Final del Mundial 2026 y accedió a la siguiente instancia, gracias a un tanto del jugador de Inter Miami.

El capitán de la Albiceste vuelve a lo más alto de la tabla de máximos artilleros de esta edición mundialista, superando a Kylian Mbappé y Erling Haaland, por la mínima diferencia, y a Harry Kane, con una ventaja de dos anotaciones:

+ Seguinos en
  • Lionel Messi: 8 goles
  • Kylian Mbappé: 7 goles
  • Erling Haaland: 7 goles
  • Harry Kane: 6 goles
  • Jude Bellingham: 4 goles
  • Mikel Oyarzabal: 4 goles
  • Ousmane Dembélé: 4 goles

¿Cuántos goles tiene Lionel Messi en su carrera?

A lo largo de su carrera, Lionel Messi se mantiene con un total de 919 goles. Por su parte, Cristiano Ronaldo se mantiene en 976 anotaciones a lo largo de su carrera. El último gol del nacido en Madeira por también en la Copa del Mundo 2026. Marcó en la victoria 2-1 de Portugal ante Croacia, en los 16vos de Final que se disputaron el pasado jueves 2 de julio en el Estadio de Toronto, Canadá.

  • 976 – Cristiano Ronaldo (Portugal)
  • 919 – Lionel Messi (Argentina)
  • 805 – Josef Bican (Austria)
  • 757 – Pelé (Brasil)
  • 745 – Romario (Brasil)
  • 735 – Gerd Müller (Alemania)
  • 718 – Robert Lewandowski (Polonia)
  • 704 – Ferenc Puskas (Hungría)
  • 647 – Jimmy Jones (Irlanda del Norte)
  • 645 – Abe Lenstra (Países Bajos)
Ver también

Así quedó la tabla de goleo del Mundial 2026 tras el gol de Lionel Messi en Argentina vs Egipto

En síntesis

  • Argentina 3-2 Egipto: victoria en Octavos del Mundial 2026 con gol de Lionel Messi.
  • 8 goles: Lionel Messi es el actual máximo artillero del Mundial 2026.
  • 919 goles: registra Lionel Messi en su carrera, frente a 976 de Cristiano Ronaldo.
Tomas Vetere
Tomas Vetere
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