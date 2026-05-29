Chivas aceleró y le robó Kevin Castañeda al América: los detalles

Una de los protagonistas del mercado de fichajes ya habría decidido su futuro para luego del Mundial.

Una de las novelas del mercado de fichajes de la Liga MX previo al Mundial 2026 es la que involucra a Kevin Castañeda. El centrocampista de Xolos de Tijuana apareció en el radar de Chivas de Guadalajara y América al mismo tiempo, por lo que el Clásico Nacional se trasladó al ámbito de las negociaciones, aunque ya tiene un claro ganador.

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A pesar de que ambos equipos ofertaron con fuerza por uno de los jugadores más buscados en la actual ventana de transferencias, lo cierto es que el conjunto tapatío fue el que terminó seduciendo a Tijuana y al propio futbolista para sumarlo a sus filas. En ese sentido, en las últimas horas se confirmó que Castañeda sería jugador de Chivas.

Kevin Castañeda sería nuevo jugador de Chivas de Guadalajara. (GETTY IMAGES)

Castañeda: a un paso de ser jugador de Chivas

Aunque no se confirmaron los montos que se están llevando adelante en la operación, lo que reveló el periodista especializado en fichajes, César Merlo, es que las negociaciones entre las partes van por buen camino y que, de hecho, se encuentran en la parte final de las mismas. Por lo pronto, se esperan novedades concretas a la brevedad.

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La razón por la que América se habría bajado de las negociaciones está directamente relacionada con el valor de la ficha de Castañeda. En el sitio Transfermarkt, el jugador de 26 años está tasado en 6 millones de euros y este habría sido el factor definitivo para que desde Coapa desistieran de un futbolista que seduce, pero que no quita el sueño de ningún directivo o de André Jardine como para cumplirle un deseo expreso.

Castañeda es un jugador que una larga experiencia en la Liga MX, ya que su debut oficial se concretó en 2018 con Toluca, donde permaneció durante cuatro años antes de dar el salto a Xolos. Ahora, tras cumplir la misma cantidad de tiempo en los Diablos Rojos que en Tijuana, un nuevo paso en su carrera lo espera.

En síntesis

El centrocampista Kevin Castañeda , de 26 años, está a un paso de convertirse en nuevo jugador de Chivas de Guadalajara tras ganarle la carrera en el mercado a su clásico rival, el América.

, de 26 años, está a un paso de convertirse en nuevo jugador de tras ganarle la carrera en el mercado a su clásico rival, el América. El periodista César Merlo confirmó que las negociaciones con los Xolos de Tijuana se encuentran en su etapa final, por lo que se espera un anuncio oficial a la brevedad.

se encuentran en su etapa final, por lo que se espera un anuncio oficial a la brevedad. Las Águilas del América decidieron retirarse de la disputa debido al costo de la ficha del futbolista, la cual está tasada en 6 millones de euros en el portal especializado Transfermarkt.