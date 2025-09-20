Es tendencia:
Clasificación de Baku 2025: la parrilla de salida para la carrera del GP de Azerbaiyán 2025 de la F1

Conoce en qué orden largarán los pilotos en la carrera del domingo tras la qualy en el circuito callejero de Baku.

Por Leandro Barraza

Parrilla de salida del Gran Premio de Azerbaiyán de la F1
Ya tenemos parrilla confirmada para la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán 2025. Este sábado se llevó la clasificación más accidentada de la temporada en el circuito callejero de Baku, un trazado muy estrecho en el que cada error se paga caro. En total fueron seis las banderas rojas por accidentes de Alex Albon, Nico Hülkenberg, Franco Colapinto, Oliver Bearman, Charles Leclerc y Oscar Piastri.

La pole position fue para Max Verstappen, quien respondió con creces justo antes del cierre de la Q3 para superar a Carlos Sainz (P2). Otra de las grandes sorpresas fue Liam Lawson en el P3, meintras que Lando Norris no aprovechó el accidente de Piastri y largará séptimo.

Parrilla de salida confirmada para la carrera del GP de Azerbaiyán 2025:

  1. Max Verstappen (Red Bull)
  2. Carlos Sainz (Williams)
  3. Liam Lawson (Racing Bulls)
  4. Kimi Antonelli (Mercedes)
  5. George Russell (Mercedes)
  6. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  7. Lando Norris (McLaren)
  8. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  9. Oscar Piastri (McLaren)
  10. Charles Leclerc (Ferrari)
  11. Fernando Alonso (Aston Martin)
  12. Lewis Hamilton (Ferrari)
  13. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
  14. Lance Stroll (Aston Martin)
  15. Oliver Bearman (Haas)
  16. Franco Colapinto (Alpine)
  17. Nico Hülkenberg (Kick Sauber)
  18. Esteban Ocon (Haas)
  19. Pierre Gasly (Alpine)
  20. Alex Albon (Williams)
Eliminados en Q1 de Baku 2025

  • 16: Franco Colapinto (Alpine)
  • 17: Nico Hülkenberg (Kick Sauber)
  • 18: Esteban Ocon (Haas)
  • 19: Pierre Gasly (Alpine)
  • 20: Alex Albon (Williams)

Eliminados en Q2 de Baku 2025

  • 11: Fernando Alonso (Aston Martin)
  • 12: Lewis Hamilton (Ferrari)
  • 13: Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
  • 14: Lance Stroll (Aston Martin)
  • 15: Oliver Bearman (Haas)
Resultado de la Q3 de Baku 2025

  1. Max Verstappen (Red Bull)
  2. Carlos Sainz (Williams)
  3. Liam Lawson (Racing Bulls)
  4. Kimi Antonelli (Mercedes)
  5. George Russell (Mercedes)
  6. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  7. Lando Norris (McLaren)
  8. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  9. Oscar Piastri (McLaren)
  10. Charles Leclerc (Ferrari)
leandro barraza
Leandro Barraza
