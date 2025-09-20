Ya tenemos parrilla confirmada para la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán 2025. Este sábado se llevó la clasificación más accidentada de la temporada en el circuito callejero de Baku, un trazado muy estrecho en el que cada error se paga caro. En total fueron seis las banderas rojas por accidentes de Alex Albon, Nico Hülkenberg, Franco Colapinto, Oliver Bearman, Charles Leclerc y Oscar Piastri.

La pole position fue para Max Verstappen, quien respondió con creces justo antes del cierre de la Q3 para superar a Carlos Sainz (P2). Otra de las grandes sorpresas fue Liam Lawson en el P3, meintras que Lando Norris no aprovechó el accidente de Piastri y largará séptimo.

ver también Franco Colapinto rompió el silencio sobre su futuro en Alpine: “No me corresponde decidir”

Parrilla de salida confirmada para la carrera del GP de Azerbaiyán 2025:

Max Verstappen (Red Bull) Carlos Sainz (Williams) Liam Lawson (Racing Bulls) Kimi Antonelli (Mercedes) George Russell (Mercedes) Yuki Tsunoda (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Isack Hadjar (Racing Bulls) Oscar Piastri (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Fernando Alonso (Aston Martin) Lewis Hamilton (Ferrari) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Lance Stroll (Aston Martin) Oliver Bearman (Haas) Franco Colapinto (Alpine) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) Esteban Ocon (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Alex Albon (Williams)

Publicidad

Publicidad

Max Verstappen consiguió la pole en la qualy de Baku (Foto: @F1)

ver también ¿Abandona Red Bull? Max Verstappen habló sobre su posible fichaje por Ferrari: “Solo iría si…”

Eliminados en Q1 de Baku 2025

16: Franco Colapinto (Alpine)

17: Nico Hülkenberg (Kick Sauber)

18: Esteban Ocon (Haas)

19: Pierre Gasly (Alpine)

20: Alex Albon (Williams)

Eliminados en Q2 de Baku 2025

11: Fernando Alonso (Aston Martin)

12: Lewis Hamilton (Ferrari)

13: Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

14: Lance Stroll (Aston Martin)

15: Oliver Bearman (Haas)

Publicidad

Publicidad

Resultado de la Q3 de Baku 2025