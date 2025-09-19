Alpine sigue sin levantar cabeza y es un hecho que no habrá grandes mejoras en este 2025. Los esfuerzos del equipo francés ya están apuntados a la próxima temporada y es difícil imaginar que sus pilotos puedan hacer buenas actuaciones en las últimas carreras del calendario. Hoy por hoy la mayor preocupación puertas adentros es la incertidumbre sobre el segundo asiento, pero todo apunta a que Franco Colapinto podría continuar al lado de Pierre Gasly.

Mientras que Gasly anunció su renovación hasta 2028, todavía no se confirmó la presencia de Colapinto en 2026. Sin embargo, el argentino ha mejorado notablemente en las últimas citas y hasta se ha vuelto costumbre que finalice por encima del propio Pierre. De hecho, lo hizo este mismo viernes en la Práctica Libre 1.

Franco Colapinto a bordo del A525 en Baku (GETTY IMAGES)

La prioridad de Franco parece ser la de continuar trabajando con el mismo equipo tomando en cuenta que tendrán motor Mercedes la próxima temporada. Sin embargo, en las últimas semanas fue vinculado con un posible regreso a Williams y no se supo mucho de su futuro hasta este viernes que el propio Colapinto se encargó de romper el silencio al respecto.

En el marco del Gran Premio de Azerbaiyán, Colapinto expresó: “No me corresponde decidir. Simplemente estoy contento donde estoy ahora, más contento que antes. Estoy trabajando bien con el equipo, eso es lo que quería. Estoy logrando todos los aspectos u objetivos personales que tenía desde el principio y ahora me estoy acercando a eso. Lo estoy logrando”.

Franco Colapinto ya probó el coche de Alpine de 2026 en el simulador

Flavio Briatore ya había dado indicios de que la intención es mantener a Colapinto. Sin embargo, otro indicador de que esto pueda ser así es que Franco reveló que ya estuvo practicando con el nuevo coche en el simulador: “Sí, lo probé. Veamos que pasará en la pista, en el simulador es muy difícil decirlo”.

En la misma línea, palpitó lo que podría ser el año próximo en Alpine: “Creo que es todo desde cero y tenemos que esperar a ver cómo están los demás equipos también. Pero el equipo está haciendo un buen trabajo y están tomando las medidas y mejoras adecuadas en comparación con los problemas de esta temporada. Pienso que todo tiene una imagen más positiva“.